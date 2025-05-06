Флаг Германии / © pixabay.com

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Чтобы удовлетворить требования НАТО, Германия должна увеличить численность своих вооруженных сил до 460 000 человек.

Об этом рассказала генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью DW.

«Они говорят, что Россия понимает войну как непрерывный процесс. Какой шаг должно предпринять следующее правительство Германии? С военной точки зрения, я могу сказать, что мы должны иметь потенциал для наращивания. То есть, мы должны увеличить наши вооруженные силы, расширить их состав. Наши расчеты показывают, что мы должны достичь 460 000 солдат как резервистов, так и активных военных», — рассказала она.

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По ее словам, потенциал для наращивания военных сил должен быть обеспечен из-за любой формы военной службы, являющейся политическим решением.

«Этот потенциал для наращивания должен быть обеспечен через любую форму военной службы, независимо от того, является ли она обязательной или добровольной, это политическое решение. Что ж, с военной точки зрения мне понятно, что мы должны повысить нашу боевую готовность. То есть все, что мы делаем сейчас, все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы мы стали более готовыми к действиям, чтобы мы могли удовлетворить требования НАТО, обоснованные и принятые нами», — сказала она.

По ее словам, все закупаемое должно быть направлено на повышение боевой готовности. Она отмечает, что в обществе и между федеральными ведомствами должно быть общее понимание этой угрозы и концентрация на ее осознании.

Напомним, ранее мы писали о том, что немецкий дипломат оценил действия ЕС в отношении Украины.