Стало известно вероятное происхождение загадочного шара, выброшенного из океана на берег Японии.

Канадские военные обнаружили в Арктике китайские разведывательные буи, следящие за подлодками США и таянием ледяных покровов.

Такая "активность не нова", — заявила министерша обороны Канады Анита Ананд во время выступления на канадском телевидении. Ананд убеждена, что Китай уже давно ведет шпионские наблюдения в регионе.

В целом чиновники назвали эти объекты "технологиями двойного назначения", но канадские СМИ сообщили о них как о "буях, используемых для шпионажа".

Непонятно, случайно ли китайские буи попали в канадские воды, были ли специально закреплены там. Мониторинговые буи могут следить за условиями, соленостью воды и рыбой.

Даниэль Ле Бутилье из Министерства национальной обороны Канады сказал, что военные обнаружили и изъяли устройства мониторинга, но не предоставили дополнительной информации об операции.

Китай давно заинтересован в создании присутствия в Арктике, что позволит ему обеспечить более короткий торговый путь в Европу по мере таяния ледников. Но по мере расширения присутствия Китая во всем мире растет беспокойство по поводу ненадлежащего влияния, слежки и шпионажа.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Китай становится разрушительной силой: "Когда дело касается Китая, мы будем бросать вызов им, когда нам это нужно, и мы будем сотрудничать с Китаем, когда нам потребуется. Когда дело касается проблем Арктики в пределах наших морских границ или любой формы иностранного вмешательства мы будем четко говорить, и именно так мы будем решать этот вопрос».», — сказала она в интервью CNN.

Напомним, в городе Хамамацу, что в японской префектуре Сидзуока, на пляже Энсухама нашли металлический шар диаметром в полтора метра. Именно такую, как обнаруживали канадские военные.

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