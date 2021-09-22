Стало известно возможное место крушения Ан-26 в России, самолет мог разбиться из-за плохой погоды

Среди основных версий рассматривается и ошибка пилотирования.
Самолет-лаборатория Ан-26, по предварительным данным, потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском в России.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Отмечается, что самолет обслуживал аэронавигации аэропорта Хабаровск-Новый.
Также стала известна возможная причина ЧП с Ан-26. По информации источника РИА Новости , авария могла произойти из-за плохой погоды. Среди основных версий рассматривается и ошибка пилотирования.
Напомним:
- СамолетАн-26 в среду, 22 сентября, исчез с радаров под Хабаровском, что в РФ. На его борту был экипаж из шести человек. На поиски пропавшего самолета направлен вертолет Ми-8 Росавиации, подробности уточняются. Отмечается, что поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.