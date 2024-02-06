Стало известно, за сколько Россия покупает "Шахеды" у Ирана для атак по Украине: цена заоблачная

Иран получил от России за 2 тысячи дронов-камикадзе "Shahed-136" 18 млн. рублей (290 тысяч долларов).

Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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Он рассказал, что группа хакеров PRANA Network успешно сломала серверы электронной почты подставной компании Корпуса стражей исламской революции под названием Sahara Thunder и узнала стоимость дронов-камикдзе.

"Цифра просто шокирует. Почти триста тысяч долларов за набор запчастей, купленных на Ali Express", — написал он.

Согласно полученным документам, Иран назвал стартовую стоимость 23 млн рублей за один "Shahed" (375 тысяч долларов), однако в ходе переговоров была достигнута договоренность на уровне 12 млн рублей за борт при заказе 6000 единиц (193 тысячи долларов) и 18 млн рублей (290 тысяч долларов) при заказе 2000 единиц.

По словам журналиста, максимальная себестоимость "Shahed" не превышает 30 тысяч долларов.

"Объяснение здесь только одно. От этой суммы должны "прикурить" не только российские коррупционеры, но и иранские. Российское грабеж собственного бюджета наш главный союзник", — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что россияне сменили тактику и готовят очередную массированную атаку.

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