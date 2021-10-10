Стало труднее ходить и сложно говорить: врач рассказал, что состояние Саакашвили "значительно ухудшилось"

У Саакашвили — болезнь крови талассемия. Врач отметил, что при этой болезни не может быть абсолютно никакого голодания.
Личный врач третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе настаивает, что политика следует немедленно доставить в клинику.
Об этом информирует Mtavari.tv.
Медик сегодня в тюрьме встретился с Саакашвили. Кипшидзе отметил, что общался полчаса с тюремными врачами и медперсоналом "о том, как пережить эту ночь".
"Он голодает 10 дней, официально мы так говорим. Но это не 10 дней, я думаю, что это уже 14-15 дней. Как он прибыл в Грузию, я не знаю, когда он прибыл, но он сказал, что ничего не ел с тех пор", — сообщил врач.
По его словам, у Саакашвили — болезнь крови талассемия. Состояние здоровья экс-президента, как утверждает медик, значительно ухудшилось.
"Ситуация ухудшилась. Его состояние ухудшилось, стало гораздо хуже. Два дня назад он выглядел совсем иначе. Он отказывается принимать мед и соки и пьет только воду. Я никогда не говорил об этом в СМИ, но сегодня получил право обнародовать эту информацию. При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания — это приводит к необратимым изменениям", — говорит Кипшидзе.
Врач добавил, что Саакашвили становится труднее ходить, сложно говорить.
"Если так будет продолжаться, у нас не будет живого президента", — подытожил он.
Напомним, что 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
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