Стамбул засыпало снегом: в аэропорту отменили все рейсы

Из-за обильных снегопадов в турецком городе сократят рабочее время в государственных учреждениях, а в соседней Греции объявили выходной.

В понедельник, 24 января, из-за сильного снегопада в турецком городе Стамбуле были отменены занятия в университетах, приостановил работу международный аэропорт, замедлилось движение общественного транспорта.

Об этом сообщает турецкое издание Haber Turk.

Муниципальные службы не успевают убирать снег с проезжей части, из-за гололеда движение по некоторым улицам было парализовано, были закрыты также некоторые паромные переправы. У водителей возникли проблемы с видимостью на трассах, растет количество автомобильных аварий. Из-за десятибалльных пробок движение транспорта было очень медленным.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte zor anlar yaşandı. Metrobüs duraklarında aksayan seferler yüzünden yığılmalar oldu. Yolda kalanlar çevredekilerin yardımıyla araçlarını kurtardı https://t.co/OKbXcVbbIP pic.twitter.com/MTs04nThxZ — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 24, 2022

Университеты в Стамбуле закрыты до среды, 26 января, у школьников продолжаются каникулы, людей с инвалидностью и беременных женщин освободлили от работы в течение двух дней.

Главный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines заявил, что отменил все рейсы из аэропорта Стамбула до утра вторника, 25 января, чтобы "обеспечить "безопасность путешествий пассажиров". Кроме того, в аэропорту под снегом обрушилась крыша одного из грузовых терминалов — к счастью, никто не пострадал .

❝İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor❞



Yoğun kar yağışından dolayı tüm uçuşların saat 04.00'e kadar durdurulduğu açıklandı https://t.co/5AXu8dKHa5 pic.twitter.com/Gvo2yUulE4 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 24, 2022

По данным местного департамента по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4600 человек в понедельник оказались в затруднительном положении из-за погодных условий, более 6700 человек были доставлены в приюты, а нуждающимся доставили тысячи контейнеров с продовольствием.

В течение дня температура в турецком городе опустилась до -2 градусов, что на 4-6 градусов ниже средних показателей для января. Метеорологи предупреждают, что снегопад в Стамбуле будет длиться не менее трех дней.

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Местные власти призывают граждан без необходимости не выходить из домов.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что рабочее время во вторник, 25 января, в государственных учреждениях будет заканчиваться раньше. Также досрочно закроются торговые центры.

Так же, как международный аэропорт Стамбула, не будут работать до утра вторника самые большие автовокзалы города.

В соседней Греции из-за мощного снегопада власти объявили вторник выходным днем.

По словам министра по климатическому кризису и гражданской защите Христоса Стилианидиса, в стране не будут работать служащие всех государственных учреждений, за исключением местного самоуправления, служб безопасности, вооруженных сил, учреждений здравоохранения, общественного транспорта. Также будут закрыты учебные заведения всех уровней и детские сады.

Напомним, Грецию накрыл мощный шторм "Элпис": популярные курорты оказались под снежными заносами.

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