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Стамбул засыпало снегом: в аэропорту отменили все рейсы

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Стамбул засыпало снегом: в аэропорту отменили все рейсы

Twitter / Ali Yerlikaya

Из-за обильных снегопадов в турецком городе сократят рабочее время в государственных учреждениях, а в соседней Греции объявили выходной.

В понедельник, 24 января, из-за сильного снегопада в турецком городе Стамбуле были отменены занятия в университетах, приостановил работу международный аэропорт, замедлилось движение общественного транспорта.

Об этом сообщает турецкое издание Haber Turk.

Муниципальные службы не успевают убирать снег с проезжей части, из-за гололеда движение по некоторым улицам было парализовано, были закрыты также некоторые паромные переправы. У водителей возникли проблемы с видимостью на трассах, растет количество автомобильных аварий. Из-за десятибалльных пробок движение транспорта было очень медленным.

Университеты в Стамбуле закрыты до среды, 26 января, у школьников продолжаются каникулы, людей с инвалидностью и беременных женщин освободлили от работы в течение двух дней.

Главный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines заявил, что отменил все рейсы из аэропорта Стамбула до утра вторника, 25 января, чтобы "обеспечить "безопасность путешествий пассажиров". Кроме того, в аэропорту под снегом обрушилась крыша одного из грузовых терминалов — к счастью, никто не пострадал .

По данным местного департамента по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4600 человек в понедельник оказались в затруднительном положении из-за погодных условий, более 6700 человек были доставлены в приюты, а нуждающимся доставили тысячи контейнеров с продовольствием.

В течение дня температура в турецком городе опустилась до -2 градусов, что на 4-6 градусов ниже средних показателей для января. Метеорологи предупреждают, что снегопад в Стамбуле будет длиться не менее трех дней.

Местные власти призывают граждан без необходимости не выходить из домов.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что рабочее время во вторник, 25 января, в государственных учреждениях будет заканчиваться раньше. Также досрочно закроются торговые центры.

Так же, как международный аэропорт Стамбула, не будут работать до утра вторника самые большие автовокзалы города.

В соседней Греции из-за мощного снегопада власти объявили вторник выходным днем.

По словам министра по климатическому кризису и гражданской защите Христоса Стилианидиса, в стране не будут работать служащие всех государственных учреждений, за исключением местного самоуправления, служб безопасности, вооруженных сил, учреждений здравоохранения, общественного транспорта. Также будут закрыты учебные заведения всех уровней и детские сады.

Напомним, Грецию накрыл мощный шторм "Элпис": популярные курорты оказались под снежными заносами.

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