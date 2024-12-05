Станет ли обострение в Сирии спасением для Украины – анализ Newsweek

Аналитики обсуждают, сможет ли Россия полноценно воевать на "два фронта" – в Украине и в Сирии одновременно.

Неожиданные атаки повстанцев в северо-западной Сирии вполне могут отвлечь часть внимания России от ее тяжелой войны в Украине, но окажется ли это отвлечение достаточно большим, чтобы стать спасением для Киева – об этом идет речь в статье Newsweek.

Издание напоминает, что, хотя война в Сирии официально не закончилась, в последние годы она переросла в относительно статический конфликт. По оценкам ООН в 2022 году, за первые 10 лет конфликта было убито более 300 000 мирных жителей.

Россия поддерживает режим Асада с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, официально вступив в конфликт в 2015 году, чтобы поддержать сирийского диктатора. Центр стратегических и международных исследований США описал вмешательство России в конфликт как предоставление "решающей воздушной мощи сирийским и поддерживаемым Ираном сухопутным силам" и расширение контроля Асада над территорией страны.

"Насколько Россия может испытывать потребность принять участие в любой контратаке, еще будет видно", – отмечают журналисты.

С осени 2015 года Россия использовала в Сирии преимущественно авиацию. Но у РФ также были наземные спецподразделения для руководства авиаударами и российские командиры, возглавлявшие сирийские войска, говорит научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон.

Она очертила основные изменения в сирийском конфликте, которые могут поднять украинские надежды на перенапряжение России из-за продолжения военной поддержки Асада.

Эксперт напомнила, что важным игроком в Сирии была ЧВК "Вагнер" и другие военизированные группировки и частные военные компании.

По словам Мирон, "Вагнер" тесно сотрудничал с местными курдскими силами, известными как отряды народной самообороны. Они считаются сирийским филиалом курдских повстанцев — Рабочей партии Курдистана, которые действуют с территории Турции и которых Анкара считает террористами.

Во вторник ГУР Украины заявило, что Россия направляет в Сирию новые силы из частных военных компаний.

Когда в 2016 году силы режима Асада снова взяли Алеппо, российский диктатор Путин заявил, что "нет никаких сомнений, что прямое участие России сыграло решающую роль" в кампании Асада.

Заброшенная бронемашина сирийской армии стоит на шоссе в окрестностях города Хан-Шейхун, юго-западнее Алеппо / Фото: Associated Press

В последние дни Россия наносит авиаудары против антиправительственных сил, балансируя между своей приверженностью Асаду и вниманием, которое она уделяет Украине.

"Россия не может оставить Сирию", – считает Марина Мирон.

"Любой уровень российского политического, экономического или военного могущества, отвлеченный от конфликта против Украины, выгоден Украине", – констатирует научный сотрудник по вопросам национальной безопасности британского аналитического центра Council on Geostrategy Уильям Фрир.

"Однако, скорее всего, влияние будет крайне ограниченно… Боевые действия в Украине слишком важны для Кремля", – сказал Фрир.

"Российские военные ресурсы, перенаправленные на Асада, вряд ли сильно изменят ход кампании в Украине", — согласился научный сотрудник по сухопутным войнам Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI) Ник Рейнольдс.

"Полные последствия падения Алеппо и влияние на режим в Дамаске пока неясны, но боевые действия в Сирии гораздо менее масштабны, чем в Европе, и поддержка режима Асада вряд ли окажется материально затратной", – добавил Рейнольдс.

Российские самолеты активно действуют в Сирии, но это не значит, что там были развернуты значительные силы, говорит эксперт по авиации и бывший офицер ПВО Украины Валерий Романенко.

По его мнению, вряд ли события в Сирии как-то реально повлияют на ход противостояния в Украине. "Российских самолетов на Ближнем Востоке более чем достаточно для поддержки наземных войск в текущих достаточно ограниченных операциях", — считает Романенко.

По словам бывшего заместителя секретаря СНБО Украины по вопросам кибербезопасности, а ныне главы технологического отдела лондонской компании Prevail Андрея Зюзя, последствия могут быть скорее политическими, чем военными.

"Любой признак ослабления России в Сирии играет значительную роль для Украины, поскольку потеря репутации Путина вдохновляет украинцев", — сказал Зюзь.

У России есть две базы в Сирии – база Хмеймим и военно-морской центр в Тартусе, которые помогают России проектировать силу в Средиземноморье.

Появились сообщения, что Россия эвакуирует военно-морскую базу в Тартусе на западе Сирии. Это может свидетельствовать о том, что Россия не намерена посылать значительные подкрепления Асаду в ближайшем будущем, заявил во вторник Институт изучения войны (ISW).

Ранее обозреватель The Telegraph написал, что восстание в Сирии может серьезно повлиять на войну в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.