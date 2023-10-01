Станет ли Словакия прокремлевской: результаты экзитпола на выборах в парламент

Бывший словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что в случае победы его партии Словакия не отправит в Украину "ни одного патрона".

В субботу, 30 сентября, в Словакии состоялись парламентские выборы, которые могут повлиять на поддержку Украины со стороны соседнего государства, являющегося членом Евросоюза и НАТО.

По обнародованным TV Markíza результатам экзитпола, больше всего голосов избирателей получили проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" (23,5%) и популистская партия пророссийского политика Роберта Фицо "Smer" (21,9%).

Разрыв между победителями выборов настолько незначителен, что не может гарантировать, какая именно партия будет праздновать победу после официального подсчета голосов, который только начался.

Если первый экзитпол окажется точным, то коалицию в парламенте будет формировать "Прогрессивная Словакия" во главе со своим лидером, 39-летним депутатом Европарламента Михалом Шимечко.

Если же нет, то под председательством Роберта Фицо Словакия может стать своего рода "троянским конем" России в ЕС и НАТО, составив компанию пророссийски настроенному правительству соседней Венгрии.

Предвыборная риторика Роберта Фицо свидетельствует, что, если он сможет сформировать правительство, то перейдет в пророссийский лагерь.

Во время избирательной кампании экс-премьер страны пообещал, что его страна не пошлет "даже патрона в Украину", если он вернется на должность главы правительства.

Фицо ушел в отставку с поста премьер-министра в 2018 году после убийства журналиста, вызвавшего массовые протесты в стране.

Напомним, ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что опасается пророссийского реванша в стране и предупредила об угрозе для Украины.

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