Станет ли Турция "третьей силой" в Афганистане: Эрдоган заявил, что готов сотрудничать с талибами

Станет ли Турция "третьей силой" в Афганистане: Эрдоган заявил, что готов сотрудничать с талибами

Турция стремится играть более заметную роль в Центральной Азии. В частности Анкара заинтересована сохранить контроль над кабульским аэропортом.

Турция готова сотрудничать с талибами для обеспечения мира в Афганистане.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

"Мы приветствуем сдержанные и умеренные заявления лидеров "Талибана". Мы уже говорили, что можем их принять. Мы готовы ко всем видам сотрудничества ради мира афганского народа и защиты интересов нашей страны", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция, как член НАТО, сделала все возможное для стабильности Афганистана. Эрдоган рассматривает возможность сохранить турецкое военное присутствие в этой стране, даже после вывода американского контингента.

"После вывода войск США наша цель состояла в том, чтобы сделать вклад для сохранения мира в этой стране, гарантировав безопасность аэропорта. Присутствие Турции в Афганистане также облегчит работу новой администрации на международном уровне", — считает Эрдоган.

По его словам, после прихода к власти талибов в Афганистане "появилась новая картина".

"Мы строим наши планы в соответствии с этими новыми реалиями, и мы продолжаем наши переговоры. Это могут быть талибы, это может быть нынешняя администрация, как раньше. Мы дружбе со всеми ними", — подытожил политик.

Как пишет Daily Sabah, Эрдоган стремится играть более заметную роль в Центральной Азии. В частности Анкара заинтересована сохранить контроль над кабульским аэропортом. Хотя отмечается, что Турция не имеет ни желания, ни возможностей брать полномасштабное участие в гражданской войне в Афганистане. Однако она готова стать посредником между новой властью и странами Запада.

Также Анкара заинтересована в мирном урегулировании ситуации в Афганистане для предотвращения миграционной кризиса. Именно Турция примет "главный удар", если беженцы продолжат массово бежать от талибов.

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