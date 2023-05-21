"Становимся сильнее": Зеленский сообщил о результатах переговоров с Байденом и другими лидерами G7

В Японии, в Хиросиме, Украина была почетным участником работы "Большой семерки", а украинская тематика — центральной.

Об этом заявил в своем обращении 21 мая президент Владимир Зеленский.

"В пятницу – Лига арабских государств. Суббота и воскресенье – G7 плюс Украина и еще расширенный формат – семь плюс партнеры, в том числе Глобальный Юг, плюс Украина. Интенсивно. Мир слышит нашу позицию. Защита и гарантии безопасности, возвращение всех наших территорий, всех наших людей, справедливость, реализация нашей формулы мира… Относительно каждого существенного для Украины пункта понимаем мировое большинство. И вместе будем увеличивать украинский потенциал", – сказал Зеленский.

По его словам, 21 мая в Хиросиме Украина была почетным участником работы "Большой семерки". Украинская тематика была центральной. Поэтому президент выразил благодарность "Семке".

Зеленский особо сообщил о результатах переговоров с президентом США Джо Байденом.

"Встреча с президентом Байденом — и, как всегда, становимся сильнее после таких переговоров. Встреча с лидером Индонезии — содержательно. Встреча с Президентом Республики Корея — потенциал для крепких отношений. Встреча с Премьер-министром Канады Трюдо — спасибо, Джастине, тебе. Общался с лидерами Вьетнама и Австралии. Отдельно и подробно говорили с Премьер-министром Японии – будем усиливать сотрудничество", – сообщил о результатах президент Украины.

Напомним, во время пресс-конференции на саммите G7 в японской Хиросиме президент США Джо Байден заявил, что россияне во время штурма города-крепости Бахмута в Донецкой области потеряли более 100 тысяч человек.

Также Байден объявил новый пакет помощи Украине. В него войдут боеприпасы для HIMARS, Javelin и т.д.

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