Становится все более очевидно, что РФ распадется: генерал США назвал три фактора, которые помогут запустить этот процесс

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес призвал ЕС готовиться к вероятному падению режима Путина и распаду России в целом.

Американский генерал уверен, учитывая последние события, становится понятнее, что победу в войне одержит Украина, а РФ ждет распад.

Об этом говорится в его колонке, опубликованной в британском The Telegraph.

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"Становится все более очевидно, что Украина победит в этой войне, а Кремль ждет исторический кризис доверия. Теперь, по моему мнению, вполне реально, что разоблаченные слабости режима Путина настолько серьезны, что, возможно, мы сейчас являемся свидетелями начала конца не только его режима, но и русской Федерации в целом", — пишет он.

По его словам, есть уже по меньшей мере три фактора, которые могут запустить процесс распада России. Первая – подрыв веры в силу российской армии, что традиционно являлось одной из основ легитимности Кремля, к чему прилагается диспропорция бремени войны против Украины для этнических русских и всех других народов РФ.

"Если бы в ближайшее время чеченцы попытались снова сразиться за независимость, то неизвестно, имел ли бы Путин военные ресурсы для ответа после того, как бросил столько сил против Украины. Лидер Кремля наверняка понимает, что если бы такую потенциальную войну чеченцы выиграли, это может запустить серию новых попыток вырваться из-под контроля Москвы по всей территории РФ", — говорится в колонке генерала США.

Вторым фактором является ущерб российской экономики из-за вторжения Путина в Украину. По его словам, РФ уже безвозвратно теряет весь европейский энергетический рынок, также стало меньше стран, желающих покупать его товары или оружие.

Третий фактор, как считает Ходжес, – это специфика населения России, состоящая из многих этнических групп и разбросанных по гигантской территории. Всего в РФ проживает более 120 разных народов. Следовательно, когда позиции Кремля ослабляются,ощущение принадлежности к одному сообществу тоже может быстро расслабиться.

Ранее генерал США объяснил, почему в Кремле почти не комментируют позорное поражение армии РФ в Харьковском направлении.

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