Становятся рабсилой: глава венгерской общины Киева заявил о губительной политике Орбана в отношении Закарпатья

Венгерский премьер Виктор Орбан рассматривает Закарпатье как свою колонию и хочет получить в правление все Закарпатье с его населением.

Об этом сказал глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире "Эспрессо".

Эксперт отметил, что из-за политики Орбана многие венгры покинули Закарпатье, ведь не владеют украинским языком, поэтому становятся дешевой рабсилой для Венгрии.

Он также напомнил, что сегодня, 30 января, в Будапеште министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время ответа на вопрос о возможности встречи Орбана и президента Зеленского, однозначно сказал, что до этой встречи "очень и очень далеко, потому что много для этого надо сделать".

Петер Сиярто считает, чтобы эта встреча состоялась, украинско-венгерские отношения должны получить новое измерение

"По его представлению, новое измерение состоит в том, чтобы Украина выполнила все 11 прихотей. Эти 11 требований касаются исключительно, как они называют, прав национального венгерского меньшинства на Закарпатье. Я считаю, это не стоит дыры из баранки", — отметил Тибор Томпа. .

По его словам, многое из этих требований выполнено, но Сиярто говорил, что нужно Украине вернуться к 2015 году и неустанно выполнять пресловутый так называемый закон "Колесниченко-Кивалова", обязывающий органы местного самоуправления осуществлять мероприятия по развитию, использованию и защите регионального языка при условии, если количество носителей этого языка превышает 10%.

"То есть требуют, чтобы венгерский язык звучал во всех административных институциях. Извините, речь идет даже не о защите венгерского нацменьшинства, потому что венгров на сегодня на Закарпатье осталось больше всего это 50 тысяч как раз из-за политики Орбана. Многие венгры покинули Закарпатье, потому что не владеют украинским языком и становятся дешевой рабсилой для Орбана", — заметил эксперт.

Он выразил мнение, что Орбан хочет получить в свое правление все Закарпатье с населением.

"Он со своей кликой рассматривает Закарпатье как свой протекторат, как свою колонию. Кроме этих 11 пунктов есть второй блок требований, в котором Украина должна выполнить все инфраструктурные проекты на Закарпатье, потому что, по ожиданию венгерской стороны, это позволит лучше развивать саму Венгрию, а о Украина здесь не говорится", — отметил Тибор Томпа.

Напомним, 29 января глава МИД Венгрии прибыл в Ужгород, где встретился с руководителем ОП Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто сказал, что продолжается процесс "возобновления доверия между государствами". По его словам, этот путь долог.

Ранее Петер Сиярто призвал к завершению войны РФ против Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.