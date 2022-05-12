Станут следующей целью: Россия угрожает Швеции и Финляндии в случае вступления в НАТО

В РФ не исключают, что могут ударить по Финляндии и Швеции после вступления этих стран в Североатлантический альянс.
Россия угрожает, что в случае вступления в НАТО Швеция и Финляндия станут возможными целями для российских военных.
Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский,сообщают пропагандисты "Лента.ру".
"Как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных", — пригрозил он.
Полянский заверил, что Россия "готова противостоять угрозе".
"Им (Финляндии и Швеции. — Ред.) решать (вступать ли в НАТО. — Ред.). Но, конечно, мы вынуждены будем предпринять определенные военные шаги", — подытожил он.
Напомним, что Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО. Сегодня, 12 мая, Финляндия официально объявила о своем намерении вступить в НАТО.
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