Старейшим мужчиной в мире стал 112-летний житель Пуэрто-Рико

Дедушка раскрыл секрет своего долголетия.
Книга рекордов Гиннеса признала самым старым человеком на Земле 112-летнего жителя Пуэрто-Рико Эмилио Флорес Маркеса.
Как пишет издание khaleejtimes.com, сейчас ему — 112 лет и 326 дней.
Мужчина не жалуется на здоровье, а секретом своего долголетия называет чувства.
"Мой папа воспитал меня с любовью и научил любить всех. Он говорил мне и моим братьям, и сестрам делать добро, делиться всем с другими. Кроме того, Христос живет во мне, — сказал он.
Маркес родился в 1908 году. Работал на ферме сахарного тростника в семье и получил всего три года официального обучения.
Его жена умерла в 2010 году.
Предыдущий старейший человек из Бухареста Думитру Команеску умер 27 июня 2020 в возрасте 111 лет 219 дней.
Напомним, в Эквадоре пара пожилых людей установили мировой рекорд — они старейшее супруги мира. Мужчине Хулио Мора — 110, его любимой Вальдрамини Кинтерос — 104.