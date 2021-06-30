Старейшим мужчиной в мире стал 112-летний житель Пуэрто-Рико

Старейшим мужчиной в мире стал 112-летний житель Пуэрто-Рико

Дедушка раскрыл секрет своего долголетия.

Книга рекордов Гиннеса признала самым старым человеком на Земле 112-летнего жителя Пуэрто-Рико Эмилио Флорес Маркеса.

Как пишет издание khaleejtimes.com, сейчас ему — 112 лет и 326 дней.

Мужчина не жалуется на здоровье, а секретом своего долголетия называет чувства.

"Мой папа воспитал меня с любовью и научил любить всех. Он говорил мне и моим братьям, и сестрам делать добро, делиться всем с другими. Кроме того, Христос живет во мне, — сказал он.

Маркес родился в 1908 году. Работал на ферме сахарного тростника в семье и получил всего три года официального обучения.

Его жена умерла в 2010 году.

Предыдущий старейший человек из Бухареста Думитру Команеску умер 27 июня 2020 в возрасте 111 лет 219 дней.

Напомним, в Эквадоре пара пожилых людей установили мировой рекорд — они старейшее супруги мира. Мужчине Хулио Мора — 110, его любимой Вальдрамини Кинтерос — 104.

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