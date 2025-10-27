Старейший президент мира снова "выиграл выборы": о ком идет речь

Президент Камеруна Поль Бия и первая леди Шанталь Бия / © Associated Press

Старейший глава государства в мире, 92-летний президент Камеруна Поль Бия, переизбран на новый семилетний срок, как следует из результатов выборов, объявленных Конституционным судом страны.

Как передает Reuters, Бия набрал 53,66% голосов.

Поль Бия правит Камеруном с 1982 года. Для него это будет уже восьмой срок.

Как пишет BBC News Украина, выборы прошли 12 октября, но в понедельник их итоги официально подвел Конституционный суд, которому на это отвели 15 дней. Избирательная комиссия сообщила, что голосование прошло в спокойной обстановке.

За время предвыборной кампании Бия провел всего один митинг. Десять дней кампании он находился в Европе с частным визитом.

В выборах участвовали еще девять кандидатов, в том числе двое союзников Бия, оставивших ради выборов министерские должности.

Потенциального сильного соперника, лидера оппозиции Мориса Камто (71 год), в июле к выборам не допустили. Это решение подтвердил Конституционный суд, но многие в стране восприняли это как прием, чтобы устранить конкурента. После прошедших выборов в 2018 году Камто заявил о своей победе и устроил массовые протесты.

Выборы в Камеруне проводят в один тур, и получивший больше всего голосов кандидат побеждает, но итоги голосования должен утвердить Конституционный суд страны. Министр внутренних дел страны заранее предостерег всех кандидатов о недопустимости заявлений о своей победе, пока это не произойдет.

Большинство камерунцев никогда в своей жизни не знали другого главы государства. Более 60% 30-миллионного населения страны — младше 25 лет.

При этом среди жителей страны растет недовольство инфляцией, проблемами безопасности, плохими социальными услугами, коррупцией и безработицей.

Проблема безработицы особенно остро возникает среди молодежи. Почти 40% камерунцев от 15 до 35 лет не работают. Среди выпускников вузов, по данным Международной организации по миграции, 23% не могут найти официальную работу.

Однако камерунские политологи, опрошенные BBC, отмечают, что приоритетом для Бия всегда было удержание власти. «Часто во вред усилиям для улучшения условий жизни граждан страны», — говорит Иммануэль Уана.

С ним согласен доктор Тилариус Атиа, объясняющий одержимость Бия политическим выживанием неудачной попыткой его свержения в 1984 году.

Среди лидеров мира, которые дольше остаются в должности, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Мбасого с 1982 года и Йовери Мусевени в Уганде — с 1986-го.

В Европе дольше всех у власти, более 30 лет, находится лидер Беларуси Александр Лукашенко. Он возглавил страну в 1994 году.

