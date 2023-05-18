Старейшую Библию на иврите продали на аукционе более $38 миллионов: кто ее купил

Священное Писание называется Кодекс Сассуна. Оно датируется концом IX – началом X века.
В Нью-Йорке на аукцион была выставлена полная еврейская Библия за $38,1 миллиона. Это одна из самых высоких цен на книгу или исторический документ, когда-либо проданных на аукционе.
Об этом пишет The New York Times.
Возраст ранней еврейской Библии, а именно тома IX века Кодекс Сассуна, составляет более 1 100 лет. Для ее создания использовали 400 пергаментных листов и шкуры сотни животных.
Еврейская Библия содержит 24 книги, разделенные на три части: Пятикнижие, Пророки и Писания.
Купил ее Музей еврейского народа в Тель-Авиве за деньги от пожертвования Альфреда Мозеса. Руководитель правления музея Ирина Невзлин подчеркнула, что Библия теперь возвращается домой — в Израиль.
Напомним, на аукционе Sotheby's в Гонконге за 57,7 млн долларов продали чрезвычайно редкий розовый бриллиант Williamson Pink Star. Название камня отсылает к другому украшению, подаренному покойной королеве Великобритании Елизавете II на свадьбу — это, пожалуй, и помогло повысить первоначальную стоимость лота вдвое.
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