Старинные города, которые стоят того, чтоб провести там отпуск (фото)

Греция Фото иллюстративное / © pixabay.com

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Популярные направления, как хорватский Дубровник, в последние годы стали значительно дороже из-за большого потока путешественников. Если же хочется ощутить европейский колорит без чрезмерных трат, стоит обратить внимание на менее известные города.

Издание Travel Off Path назвало четыре направления, предлагающих оптимальное соотношение цены и качества этим летом.

Понтеведра / © Фото из открытых источников

Понтеведра, Испания

Понтеведра, расположенная в регионе Галисия на северо-западе Испании, сохранила атмосферу Средневековья. Старый город с мощеными улицами, гранитными площадями и историческими зданиями напоминает музей под открытым небом.

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Среди главных достопримечательностей — руины монастыря Санто-Доминго и церковь Девы Марии Пилигримки, посвященная паломникам знаменитого пути Святого Иакова. Большинство исторических объектов здесь можно посмотреть бесплатно.

Несмотря на всеобщее подорожание отдыха в Испании, Понтеведра остается относительно бюджетной. В местных тапас-барах можно заказать пиво и традиционную осьминога по-галисийски менее чем за 10 долларов, а полноценный обед из трех блюд стоит примерно 15–25 долларов.

Проживание в гостевых домах стартует от 60 долларов (2690 грн) за ночь, а паломнические хостелы предлагают места от 15 долларов.

Тельч / © Фото из открытых источников

Тельч, Чехия

Если Прага кажется слишком дорогой, альтернативой может стать небольшой город Тельч, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Его исторический центр известен разноцветными домами Ренессанса, узкими улочками и величественным замком Тельч. Несмотря на сказочный вид, цены здесь ниже, чем в столице Чехии.

Традиционное чешское блюдо свечное в местных ресторанах стоит около 10-14 долларов (448-623 грн), а бокал местного пива — всего 2-3 доллара.

Номер в уютном гостевом доме можно найти за 60–100 долларов (2685–4500 грн) в сутки, а при раннем бронировании — даже примерно за 40 долларов.

Помимо доступных цен, Тельч считается одним из самых безопасных туристических направлений Чехии благодаря низкому уровню преступности.

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Монемвасия / © www.flickr.com/Yiorgos Mourikis

Монемвасия, Греция

Греческие острова часто называют настоящим раем на земле, однако туристы нередко обходят вниманием материковую Грецию и ее исторические города. Одно из таких мест — Монемвасия, которую называют «греческим Дубровником».

Этот полностью окруженный стенами средневековый византийский город расположен на скалистом выступе, соединенном с материком узкой дамбой. Оно буквально зажато между высокой скалой и голубыми водами Эгейского моря.

Особенность Монемвассии в том, что в старом городе запрещено движение автомобилей. Машины оставляют за пределами исторических ворот, а путешественники могут гулять по лабиринтам узких мощеных улочек, любоваться каменными домами медового цвета, маленькими церквями и уютными двориками, украшенными цветами.

Одно из самых популярных развлечений — подняться к старой византийской крепости по лестнице, ведущей вверх по склону, и встретить закат с вершины скалы над городом.

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Несмотря на историческую ценность и почти неприкосновенную атмосферу, Монемвасия остается достаточно доступной по ценам. В традиционной таверне ужин с тушеным ягненок стоит примерно 15 долларов, а бокал местного вина Malvasia — около 5 долларов.

Среди местных заведений туристам советуют Matoula — ресторан с морепродуктами, домашней греческой кухней и террасой с видом на море.

Ночлег в каменных гостевых домах внутри средневековой крепости летом стоит примерно 90-150 долларов (4030-6720 грн) за ночь. Если поселиться за пределами стен, цены могут снижаться примерно до 50 долларов.

Босния и Герцеговина / © Getty Images

Яйцо, Босния и Герцеговина

Боснию и Герцеговину часто ассоциируют с мостом в Мостаре или столицей Сараево, однако для ищущих атмосферные средневековые города без толп туристов стоит обратить внимание на Яйцо (Jajce).

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Это один из наиболее сохранившихся средневековых городов страны. Здесь сохранились старинные каменные стены, башни, узкие булыжные улицы и исторический центр, который выглядит как декорации к сказке.

Главная особенность Яйцо — водопад прямо у старого города. В этом месте сливаются реки Плева и Врбас, а на фоне зеленых вод, крепости на холме и красных крыш город выглядит уникально.

Для бюджетной поездки это один из самых привлекательных вариантов в Европе. Порция традиционной боснийской пищи — чевапи, тушеная телятина или свежая форель — стоит примерно 10-12 долларов (446-535 грн), а бокал разливного пива редко дороже 3 долларов.

Отелей в городе немного, но есть много семейных гостевых домов и небольших бутик-отелей. В разгар сезона проживание стоит примерно 45-80 долларов (2015-3590 грн) за ночь.

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