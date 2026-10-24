Starlink стал риском: Канада призывает изменить подход к технологической зависимости от США

Премьер-министр Канады Марк Карни / © Associated Press

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Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ситуация вокруг спутниковой системы Starlink показывает опасность зависимости стран от американских технологий.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Премьер Канады отреагировал на сообщения о том, что компания SpaceX ограничила скорость работы военной версии Starlink, усложнив для Украины борьбу против российских войск.

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«Мы ли обеспокоены? Да, мы обеспокоены», — подчеркнул Карни во время визита в Стамбул.

Он добавил, что подобные решения принимаются в отношении борющейся за выживание страны.

По словам канадского премьера, данный инцидент подчеркивает необходимость диверсификации торговых и технологических отношений. Правительство Канады стремится избежать ситуации, когда суверенитет государства зависит от решений одного поставщика или другой страны.

Украина применяет специальную версию спутниковой системы Starlink для поддержки противовоздушной обороны и наведения артиллерии. Связь остается важной для работы украинских сил в условиях постоянных российских ракетных и дроновых атак.

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Между тем, группа демократов в Палате представителей США призвала Белый дом расследовать обстоятельства перебоев в работе связи SpaceX.

В то же время, Европейский Союз планирует обратиться в Канаду и Великобританию с просьбой увеличить помощь Украине. Речь идет о привлечении дополнительных ресурсов для покрытия финансового дефицита.

Ранее сообщалось, что Starlink до сих пор ограничен для Украины, хотя Дональд Трамп заявил, что Илон Маск отменил ограничение скорости.

Мы ранее информировали, что после разговора Дональда Трампа с Илоном Маском работа Starlink в Украине улучшилась, но полного восстановления еще нет.

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