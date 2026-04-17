Стармер и Макрон соберут мировых лидеров для открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 17 апреля, проведут встречу мировых лидеров, посвященную открытию Ормузского пролива .

Речь идет о новой инициативе Strait of Hormuz Maritime Freedom of Navigation Initiative, в рамках которой страны хотят согласовать общие шаги по восстановлению безопасного судоходства.

По данным правительства Британии, саммит состоится в Париже, а в него должны присоединиться около 40 государств. На встрече будут обсуждаться поддержка хрупкого перемирия в регионе, защита морских маршрутов, стабильность поставок и уменьшение глобальных экономических рисков.

Франция и Великобритания хотят показать готовность взять на себя ведущую роль в восстановлении свободы навигации после завершения боевых действий. Среди тем переговоров – безопасность судоходства, возможные экономические меры против Ирана, помощь экипажам заблокированных судов и подготовка индустрии к восстановлению транзита.

В британском правительстве отметили, что Стармер и Макрон выступают за "безусловное и немедленное" открытие пролива. Также Лондон заявил, что предстоящая международная миссия будет сугубо оборонительным характером, а ее целью станет защита свободы навигации и поддержка разминирования морских путей.

Инициатива не предусматривает участия США и Ирана, хотя дипломаты признают: любая реалистичная миссия в конечном итоге потребует координации с обеими сторонами. К тому же она может быть развернута только тогда, когда для этого разрешат условия.

Статус Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти, остается неопределенным из-за разногласий между публичными заявлениями президента США и приказами американского военного командования.

Напомним, в Вашингтоне объявили о блокаде иранских портов после провала переговоров с Тегераном . В то же время, ограничения не распространяются на суда, которые не заходят непосредственно в иранские порты.

Однако через Ормузский пролив продолжают проходить танкеры, связанные с Ираном, несмотря на объявленную США морскую блокаду.