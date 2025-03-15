Стармер рассказал, как "коалиция желающих" принудит Путина к переговорам

На виртуальном саммите "коалиции желающих" была достигнута договоренность ускорить практическую работу для поддержания потенциального мирного соглашения. Британский премьер Кир Стармер заявил, что российский президент Владимир Путин "рано или поздно" будет вынужден сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает The Guardian.

"Мы договорились, что военные планировщики снова соберутся в Великобритании на следующей неделе, чтобы разработать практические планы по тому, как наши военные могут поддерживать будущую безопасность Украины", — сказал он.

По словам Стармера, "коалиция желающих" в случае мирного соглашения готова развернуть миротворческие силы, чтобы "помочь защитить Украину на земле, море и в небе".

Лидеры на саммите отметили необходимость мощных механизмов мониторинга, чтобы обеспечить выявление и фиксирование любых нарушений соглашения. Страны согласились активизировать помощь Украине и усилить давление на РФ, что убедить Путина сесть за стол переговоров.

Британский премьер-министр отметил, что президент РФ Владимир Путин "старается оттянуть время", но он будет вынужден прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня.

"Я считаю, что рано или поздно ему придется сесть за стол переговоров и начать серьезное обсуждение. Но мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, пока это произойдет. Мы должны продолжать двигаться вперед, продвигаться вперед и готовиться к миру – миру, который будет безопасным и крепким", – подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что во время онлайн-встречи лидеров около 25 государств, входящих в так называемую "коалицию желающих", будет призывать страны взять на себя конкретные обязательства по Украине, чтобы усилить давление на российского диктатора Путина.

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