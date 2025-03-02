Стармер сделал заявление о встрече с Трампом и изложил дальнейший план действий

Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о предстоящей встрече с американским президентом Дональдом Трампом и разработке совместного плана достижения длительного и справедливого мира.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине.

"Сейчас нам нужно сотрудничать. Мы с президентом Трампом согласились встретиться очень скоро, чтобы сотрудничать до того момента, пока у нас не будет общего плана. Это ведь не время для переливания из пустого в пустое. Это момент, чтобы объединиться для длительного и справедливого мира", – сказал Стармер.

Стармер также сообщил о дальнейшем сотрудничестве Соединенного Королевства, Украины и Франции над планом по прекращению войны.

"Будем обсуждать этот план с Америкой и продвигать его", – добавил Стармер.