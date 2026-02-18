Стармер позвонил Трампу после переговоров в Женеве: о чем говорили

Трамп и Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в отчете офиса британского премьера.

Диалог состоялся минувшей ночью, после завершения первого раунда трехсторонних переговоров с участием делегаций Украины, Соединенных Штатов и России в Женеве.

Стармер акцентировал внимание американского лидера на целенаправленных российских ударах по объектам энергетической инфраструктуры.

Британский премьер подчеркнул, что эти атаки происходят на фоне «строжайшей зимы с начала войны». В разговоре Стармер «повторил свое осуждение варварских атак Путина на невинных гражданских».

Также в отчете отмечается, что Стармер и Трамп провели консультации по механизмам обеспечения справедливого и длительного мира.

Напомним, по оценке западных журналистов, первый день Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны, состоявшиеся 17 февраля в Женеве, зашли в тупик.

По их данным, дискуссии в политической группе фактически «забуксовали» из-за позиций, озвученных главным переговорщиком РФ Владимиром Мединским. Именно его заявления, как утверждается, явились ключевой причиной отсутствия прогресса.

В то же время, польский политолог Даниэль Шелиговский обращал внимание на то, что Мединский не является новой фигурой в переговорном процессе. Он уже возглавлял российскую делегацию весной 2022 года. По оценке эксперта, сохранение его в роли главного переговорщика может свидетельствовать о нежелании Кремля изменять подход и идти на компромиссы.