Стармер выдвинул условие для введения британских миротворцев в Украину — что известно

Британских миротворцев отправят в Украину только если США окажут поддержку с воздуха

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Будущая поддержка Украины со стороны Великобритании и других союзников зависит от ключевого условия гарантий безопасности, в частности воздушного прикрытия, со стороны Соединенных Штатов.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании в интервью Bloomberg.

Британский премьер убежден, что защита со стороны США является необходимой составляющей потенциального введения миротворческих сил.

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Позиция Трампа и путь к миру

В ходе обсуждения взаимодействия с президентом США, премьер-министр отметил, что Дональд Трамп стремится завершить конфликт в Украине.

«Президент Трамп хочет положить конец конфликту. У меня нет в этом никаких сомнений. Мы приближаемся, я надеюсь, к какому-то прекращению огня, к какому-то соглашению», — заявил премьер-министр.

Он также добавил, что президент Зеленский четко заявил о желании безусловного прекращения огня, в то время как Путин «тянет время». Учитывая это, он считает важным, чтобы международное сообщество четко заявило о последствиях, если Россия не согласится на безусловное прекращение огня.

Стармер подчеркнул, что «путь к миру редко бывает прямой», но он верит, что именно миру стремится как президент Трамп, так и украинцы.

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«Это война, которую развязал против них агрессор, какова Россия, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы добиться этого результата», — отметил он, добавив, что Великобритания будет играть ведущую роль в этом процессе.

По его мнению, речь идет не только о суверенитете Украины, но и о ценностях Европы и прямом влиянии на Великобританию.

Условие для миротворческих сил и сотрудничество с США

На вопрос о идее «коалиции желающих» и предоставлении воздушного прикрытия для послевоенных сил в Украине, премьер-министр подтвердил, что президент Трамп «ясно сказал, что он будет нас поддерживать».

"Я всегда ясно давал понять, что в этом должен быть элемент США", - подчеркнул он.

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В то же время Стармер считает, что Европе нужно активизироваться. Именно поэтому вместе с президентом Макроном он возглавил «коалицию желающих», которая должна двигаться в темпе тех, «кто хочет идти дальше всех, а не в темпе тех, кто осторожнее».

На вопрос, готовы ли британские войска размещаться в Украине в составе миротворческого контингента без воздушной поддержки США, он ответил, что защита США необходима Премьер-министром также выразил уверенность в тесном сотрудничестве между двумя странами.

«У меня нет оснований полагать, что США и Великобритания не смогут действовать сообща, как мы это делали исторически на протяжении многих-многих лет», — подчеркнул Кир Стармер.

Напомним, администрация Трампа может изменить курс, отойдя от активного участия в переговорах по установлению справедливого мира. Британские и французские чиновники, разрабатывающие планы миротворческих сил в Украине, обсудили необходимость «посмотреть правде в глаза» и сместить акцент с развертывания войск на помощь Киеву без поддержки США.

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