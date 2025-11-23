Старый дом за 4 млн оказался настолько заброшен, что в нем нашли труп

Дом / © dailymail.co.uk

На первый взгляд, дом на Ilfield Road в престижном районе Челси, Лондон, ничем не отличается от соседних: викторианская кирпичная кладка, темно-синие двери, тяжелые бархатные шторы. Однако внутри скрыты настоящие ужасы.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Заброшенный дом, мусор, затопленные комнаты, поселили лисы и крысы, а в подвале несколько лет назад обнаружили разложенный труп. Соседи годами страдают от разрушения дома и распространения опасного японского борщевика, который разрушил их участки, и не могут продать свои многомиллионные дома из-за ущерба, причиненного имуществу.

Поместье в Челси стоит от £3 до £4 млн, но годами заброшено. Владелец Николас Халбриттер, 78 лет, владеет им уже 42 года, не живет в доме постоянно, хотя регулярно его посещает. Он известен как активный член общины, председатель местного отделения Британского легиона, бывший консервативный советник и меценат. Однако соседи описывают его как «соседа из ада». Из-за лет запущенности и бездействия властей дом стал источником опасности и серьезного психологического стресса для окружающих жителей.

Лестница в дом потрескавшаяся и поросшая сорняками, перила завалены, а в подвале разбросан мусор, мебель, книги, коробки и остатки еды. Разбитое окно частично закрыто досками, и в целом выглядит так, как будто дом оставили на произвол судьбы.

Сад за домом, который с улицы не видно, превратился в настоящие джунгли из-за японского борщевика. Растение проросло через фундамент, кирпичи и бетон, высота его достигает 3 метров, и оно уже врастает в соседние участки, нанося вред другим домам и существенно снижая их рыночную стоимость.

Протекающие стоки превратили первый этаж дома в «болото», а внутри поселились крысы и лисы, которые уничтожают садовое освещение, оставляют экскременты на тротуаре и разносят неприятные запахи по соседству. Соседи говорят, что по ночам их будят крики лис, которые спариваются, и это создает дополнительный стресс.

Особенно шокирующим стало обнаружение в подвале трупа ирландского квартиранта, который жил там примерно в 2010 году. Тело было настолько разложено, что полиция была шокирована условиями на месте. Соседи утверждают, что владелец не знал о смерти квартиранта и не оставлял ему должного ухода, но подвал уже тогда находился в ужасном состоянии — холодный, сырой, без нормальной сантехники.

Николас Халбриттер владеет домом 42 года. Он известен как уважаемый член общины: председатель местного отделения Британского легиона, активно продает маки и организует благотворительные мероприятия. Ранее он был консервативным советником в районе, работал в комитетах образования, культуры и социальных услуг. В 2022 году получил награду от мэра за деятельность в пользу ветеранов, а в 2023 году посещал прием в 10 Downing Street в честь вооруженных сил.

Несмотря на это, соседи описывают его как «соседа из ада». Кристин Хэмблс, которая живет рядом 26 лет, говорит, что пыталась говорить с ним о состоянии дома, но он «буквально убегает в двери и хлопает ими». Другие соседи также жалуются, что из-за борщевика и влаги на стенах их дома нельзя продать.

Хоэкстер, который живет рядом 40 лет, называет дом «унылым местом» и «кошмаром для всей улицы». Под садом Халбриттера даже находится бомбоубежище времен Второй мировой войны. Соседи годами жалуются в совет Кенсингтона и Челси и создали петицию с почти 50 подписями, но действия властей остаются минимальными.

Кроме Челси, Халбриттер владеет еще одним заброшенным домом в Камбервелле, стоимостью около £1 млн. Он стоит заброшенный, с обвалившейся крышей и мусором во дворе. Владелец продал соседний дом только в прошлом году.

В 2016 году совет выдал Халбриттеру предписание на устранение нарушений: удалить борщевик, убрать мусор и починить двери и окна. Он не выполнил работу вовремя, признал вину в суде и заплатил £1,513. Владелец заявил, что из-за активности в Британском легионе не имел времени и ограничен в доходах, но соседи утверждают, что работы так и не проводились, а сад продолжал разрушаться.

Совет объяснил, что не может требовать удаления борщевика на частной территории, пока он не распространяется на соседей. Но местные жители настаивают, что растение уже наносит вред их домам.

Такая ситуация вызывает возмущение и от соседей, и от местного депутата Лейбористской партии. Улица превратилась в «черное пятно» престижного Челси, а многомиллионный особняк Халбриттера стал символом бездействия властей и запущенности.

На сегодня никаких серьезных изменений не произошло: дом продолжает разрушаться, сад превращается в джунгли, а соседи вынуждены мириться с опасностью и психологическим давлением.

