"Старый фейк под новой вывеской": эксперт о статье WP по "украинской диверсии" на Nord Stream

Коваленко подчеркнул, что это у России есть все возможности проводить такой вид диверсии.

Статья The Washington Post о якобы диверсии украинских спецслужб на "Северных потоках" – это старый фейк под новой вывеской.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Российские нарративы

Эксперт напомнил, что авторы статьи утверждают, что операцию по подрыву газопровода организовал разведчик Роман Червинский, руководивший группой из шести человек, под вымышленными именами арендовавших судно и с помощью водолазного снаряжения установивших взрывные устройства на газопроводах.

В то же время, в статье указывается, что высшим звеном в этой операции был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, но президент Украины Зеленский, при этом, ничего о проводимой операции не знал.

"Собственно, статья The Washington Post как влитая садится на основу двух фундаментальных фейков, один из которых относительно развивается с 2014 года российской пропагандой, а другой с 2022-го. Первый это "Украина — страна террорист", а второй — Валерий Залужный и Владимир Зеленский конфликтуют и конкурируют", – отмечает Коваленко.

Абсурдность обвинений

По словам эксперта, утверждение, что шесть украинских спецназовцев смогли тайно от западных спецслужб совершить на территории ЕС операцию по подрыву газопроводов, используя только гражданский катер и водолазное оборудование, а также по меньшей мере полторы тонны взрывчатки, мягко говоря сомнительно.

"Хотя что в этом странного. Взрывчатку, например, в Гданьске на каждом шагу продается, отпускают даже оптом.

И это я даже не говорю о том, что сами работы по установке взрывчатки должны были проводиться на глубине 70-80 метров. То есть, по мнению The Washington Post, установка на трубе 500 килограммового заряда водолазом на глубине 70 метров – это плевое дело", – иронизирует аналитик.

Коваленко подчеркнул, что это у России есть все возможности проводить такие диверсии.

"Например, в 1991 году российскими боевыми пловцами было проведено минирование объектов нефтяной инфраструктуры Норвегии. Повторюсь – минирование нефтяной инфраструктуры другой страны", – напомнил он.

В завершение эксперт добавил, что украинцы стали свидетелями уже "достаточно старого фейка, но под новой вывеской".

Ранее американское издание The Washington Post опубликовало материал о том, что украинский разведчик Роман Червинский якобы координировал атаку Украины на газопровод "Северный поток" в прошлом году. Червинский отрицает свою причастность.

В настоящее время Червинский арестован на два месяца. Его подозревают в превышении служебных полномочий по поводу попытки угона российского самолета.

Напомним, взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года.