Старый мировой порядок не работает: Жданов озвучил основные цели войны в Украине

Старый мировой порядок совсем не работает. Его нетрудоспособность проявляет война в Украине. А гибель людей – это следствие боевых действий.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос о настоящих целях войны России против Украины и разделе власти между такими государствами, как Китай и США.

"Геноцид украинцев россиянами – исключительно российский нарратив, их политика в отношении Украины. А Китай решил поиграть в собственную игру, чтобы поторговаться со США. Война в Украине – это повод или причина сломить старый мировой порядок. Ведь сегодня не работает ни один институт со старого мирового порядка ", – отметил Жданов.

Он привел примеры ряда международных организаций, которые, по его мнению, дискредитировали себя.

"Система международной безопасности не работает, ООН – абсолютно аморфная организация, Красный Крест не может или не хочет помочь Украине. Посмотрите, что происходит с ОБСЕ: наша делегация даже решила не участвовать в Парламентской ассамблее ОБСЕ, потому что там до сих пор не могут решить вопрос: выгонять Россию или нет. Старый мировой порядок не работает вовсе. Его нетрудоспособность проявляет наша война. Гибель людей в этой войне – как следствие самих боевых действий", — сказал Жданов.

В то же время Олег Жданов рассказал, что задумал Китай в своей политике по отношению к России.

Напомним, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встречались на саммите G20 и говорили около трех часов.

Есть информация, что Пекин недоволен тактикой Путина по поводу ядерного оружия.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.