Старый новый CEO: почему Сэма Альтмана возвращают на должность гендиректора компании OpenAI

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман вернется на должность СЕО компании после того, как Совет директоров уволил его 18 ноября

Об этом сообщила компания OpenAI в соцсети X (Twitter).

Кроме того, компания внесет изменения в состав совета директоров. В нее войдут бывший глава разработчика ПО Salesforce Inc. Брет Тейлор (он же станет председателем совета) и бывший министр финансов США Ларри Саммерс.

Мы вместе работаем над деталями. Спасибо за ваше терпение», — отмечается в сообщении компании, получившей популярность как разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Будут решены укрепления в принципе для Самого Altman, чтобы попасть в OpenAI в CEO с новой инициальной board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, и Adam D'Angelo.



Мы являемся colaboring на фигуре из details. Thank you so much for your patience через это. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

Напомним, Альтмана уволили из OpenAI в прошлую пятницу, 17 ноября, с формулировкой, что он "не был последовательно честным во время общения с советом директоров" и что "совет директоров утратил уверенность в его способности управлять компанией". Вместе с ним из компании ушел другой соучредитель Грег Брокман. В начале этой недели стало известно, что они перешли на работу в корпорацию Microsoft.

Увольнение гендиректора Сэма Альтмана повлекло за собой громкий протест внутри компании. Более 500 из 700 сотрудников компании OpenAI угрожают уволиться.

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