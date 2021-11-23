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Старый журнальный столик оказался римским артефактом двухтысячной давности

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Старый журнальный столик оказался римским артефактом двухтысячной давности

Associated Press

Мозаика оказалась украшением одного из самых больших кораблей императора Калигулы.

Бесценная римская мозаика, датируемая императором Калигулой (почти 2000 лет назад) использовалась как журнальный столик в обычной квартире на Манхэттене почти 50 лет.

Об этой истории пишет New York Post.

В 2013 году автор книги "Порфир" Дель Буфало после презентации своего издания подписывал его экземпляры и вдруг услышал, как мужчина и женщина заявили, что мозаика, изображенная на фото, стоит прямо у них в квартире.

"Это наш журнальный столик", — сказала пара.

В книге говорится о магматическом фиолетово-красном камне, который римские императоры использовали для искусства и архитектуры. На страницах книги, в частности, изображена удивительная мозаика, которая к тому же содержала еще зеленый и белый мрамор. Такую отделку использовали для украшения полов на двух крупнейших кораблях Каликулы еще около 2 тыс. лет назад.

Один из кораблей утонул в итальянском озере Неми еще в древние времена. Нашли его в 1930-х годах. Мозаики остались храниться в музее на берегу озера, однако в 1944 году, когда нацисты проникли в Италию, артефакты были сожжены.

Женщина и мужчина подошли к столу с книгой, за которой сидел Буффало. "Хелен, смотри, это же твоя мозаика", — сказал мужчина, ткнув пальшем на одну из фотографий в книге.

Владелицей артефакта оказалась Хелен Фиоратти, известная нью-йоркская галеристка. Согласно интервью, которое в 2017 году она дала The New York Times, они с мужем, итальянским журналистом, купили мозаику у княжеской семьи в Риме еще в 1960-х годах. Пара использовала ее в качестве журнального столика в своем доме на Парк-авеню.

"Это была обычная покупка, ставшая нашей любимой вещью", — отметила тогда Фиоратти в интервью.

Эксперты предположили, что мозаику в какой-то момент украли из музея, поэтому в 2017 году ее изъяли и вернули в Рим. В настоящее время она экспонируется в Музее римских кораблей в Неме.

"Мне было ее очень жаль, — сказал Дель Буфало. — Но я не мог сделать ничего другого, зная, что в моем музее не хватает лучшей части, прошедшей сквозь века, войны, пожары, а затем через итальянскую галеристку, и, наконец, могла вернуться в музей".

Автор книги подчеркнул, что он не мог поступить иначе и оставить хозяевам такой ценный артефакт, однако он отметил, что намерен сделать копию мозаики для Фиоратти и ее мужа.

Напомним, в Лондоне впервые за четверть века открывается самая крупная выставка ювелирных пасхальных яиц Карла Фаберже. Некоторые экспонаты, украшенные драгоценными камнями и металлами будут представлены в британской столице впервые в истории.

Новости мира: в Лондоне впервые за четверть века открывается крупнейшая выставка яиц Фаберже

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