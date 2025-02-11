Статистика нападений акул в мире за 2024 год: сколько людей погибли и получили ранения

В 2024 году во всем мире произошло 47 неспровоцированных нападений акул на людей, что на 22 меньше, чем в 2023 году, и значительно ниже среднего показателя за 10 лет – 70. Так, последний инцидент произошел 29 декабря на курорте Марса-Алам в Египте, в результате которого один турист погиб, а еще один – получил ранения.

Количество нападений акул со смертельным исходом также уменьшилось: в 2024 году было зафиксировано четыре инцидента по сравнению с десятью в 2023-м и пятью в 2022 году, передает Daily Star.

Данные основаны на Международном реестре нападений акул, который ведет Флоридский музей естествознания в США. Отчет содержит только неспровоцированные укусы акул, когда человек не инициировал контакт с акулой.

Профессор Гэвин Нейлор, возглавляющий Флоридскую программу исследования акул, пояснил: "Нас интересуют естественные модели поведения акул, чтобы мы могли понять, почему эти животные время от времени кусают людей. Любой признак или атрибут, изменяющий естественное поведение животного – это то, что мы, как ученые, хотим вы исключить".

Как и в предыдущие годы, США сообщили о самом большом количестве неспровоцированных укусов акул – 28 инцидентов в 2024 году. Флорида возглавила список с 14 укусами акул, больше, чем в любом другом штате США, а округ Волузия стал горячей точкой и получил прозвище "мировая столица акульих укусов".

Эксперты подозревают, что ко многим из этих инцидентов могут быть причастны черные акулы, размножающиеся вдоль берегов Флориды. Исследователи предполагают, что молодые акулы в этом регионе могут пытаться отличить людей от их привычного рациона, состоящего из рыбы, скатов и меньших акул.

В июне во Флориде произошла серия нападений, в результате которых три человека получили ранения.

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По словам профессора Нейлора, хотя тупорылые и тигровые акулы не редкость на севере Флориды, они редко плавают вблизи мест, где часто бывают пловцы. Он отметил, что, хотя вполне возможно, что одна акула может быть ответственна за несколько нападений, доказательств на поддержку этой теории очень мало.

Профессор Нейлор объяснил: "Мы не можем исключить, что это было одно и то же животное, но часто не принимают во внимание то, что те же климатические условия, которые приводят людей в воду, являются теми же условиями, которые подводят акул ближе к берегу".

Калифорния также сообщила о трех непровоцированных встречах с акулами. В прошлом году серфингисты по всему миру составили 33% всех жертв нападений акул.

Профессор Нейлор заявил: "Люди занимаются серфингом там, где есть хорошие волны, а там, где есть хорошие волны, есть мутность, а там, где есть мутность, часто есть рыба-приманка, которая привлекает акул. Мутность также уменьшает видимость в воде, и акулам становится труднее видеть".

Австралия, как правило, занимает второе место по количеству укусов и смертельных случаев, причем все 13 видов акул, обитающих в ее водах, кусают людей.

Несмотря на это, в 2024 году в австралийских водах не было зафиксировано ни одного смертельного случая в результате неспровоцированных столкновений с акулами, в третий раз за последние пять лет. Для сравнения, в 2023 году в Австралии было зафиксировано четыре нападения акул со смертельным исходом.

Десять стран сообщили об единичных нападениях акул в прошлом году, в том числе одно нападение в Красном море у побережья Египта, когда погиб мужчина, когда плавал за пределами определенной зоны безопасности.

Среди других стран – Белиз, Тринидад и Тобаго, Багамские острова, Мальдивы, Мозамбик, Французская Полинезия, Таиланд и Теркс и Кайкос.

Необычный инцидент у побережья Западной Сахары стал первым сообщением о нападении акулы в регионе.

На немецкую туристку, плывущую на британском катамаране, направлявшемся с Канарских островов, напала акула, когда она находилась рядом с судном. Инцидент произошел в отдаленной части международных вод, и из-за удаленности команда экстренного реагирования смогла добраться до места происшествия на вертолете лишь через несколько часов. К сожалению, женщина умерла в результате полученных травм на обратном пути.

Исследователи считают, что тупорылые акулы являются главными виновниками прошлогодней серии приступов.

По словам профессора Нейлора, в отличие от большинства видов акул, тупорылые акулы демонстрируют удивительную толерантность к пресноводным средам обитания и даже были замечены в реках на значительном расстоянии от океана. Беременные самки часто решаются подняться вверх по течению, где существует меньшая угроза хищникам, которые могут угрожать их потомству.

Он добавил: "Шансы быть укушенными акулой остаются невероятно низкими. По данным Всемирной организации здравоохранения, утопление является третьей ведущей причиной несчастных случаев смерти во всем мире, а прибрежные особенности, такие как приливы и отливы и сильные течения, представляют больший риск для отдыхающих".

Напомним, исследовательская группа OCEARCH поймала самого большого самца белой акулы. Длина Контендера составляет 420 см, а вес – примерно 750 кг.

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