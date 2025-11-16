- Дата публикации
Статуя Христа в Бразилии больше не самая высокая: какой монумент ее превзошел (фото)
Статуя Матери Божьей Фатимской, высотой 54 метра, установлена в известном центре религиозного туризма.
Знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, которая имеет высоту 38 метров, больше не является самым высоким религиозным монументом в Бразилии. Ее превзошел монумент Деве Марии в бразильском городе Крату.
Об открытии статуи сообщил сайт бразильского штата Сеара.
В сообщении говорится, что статуя Матери Божьей Фатимской, высотой 54 метра, является крупнейшим в мире монументом, посвященном Деве Марии.
Статуя находится на холме в городе Крату.
Монумент установили на территории одноименного святилища, которое является крупным центром католического паломничества.
Губернатор штата Элмано де Фрейтас отметил направленность региона на религиозный туризм и подчеркнул, что памятник является подарком для паломников, а также для всего государства.
