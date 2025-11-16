Статуя Христа в Бразилии больше не самая высокая: какой монумент ее превзошел (фото)

Статуя Христа-Искупителя в Бразилии / © Википедия

Знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, которая имеет высоту 38 метров, больше не является самым высоким религиозным монументом в Бразилии. Ее превзошел монумент Деве Марии в бразильском городе Крату.

Об открытии статуи сообщил сайт бразильского штата Сеара.

В сообщении говорится, что статуя Матери Божьей Фатимской, высотой 54 метра, является крупнейшим в мире монументом, посвященном Деве Марии.

Статуя находится на холме в городе Крату.

Статуя Матери Божьей Фатимской в Бразилии

Монумент установили на территории одноименного святилища, которое является крупным центром католического паломничества.

Губернатор штата Элмано де Фрейтас отметил направленность региона на религиозный туризм и подчеркнул, что памятник является подарком для паломников, а также для всего государства.

