Статую Свободы у посольства Франции в Вашингтоне украсили украинским флагом (фото)
Французские дипломаты во время встречи Зеленского с Трампом зафиксировали единство с Украиной.
Одну из Статуй Свободы в Вашингтоне вчера, 18 августа, символически стилизовали. Так, ее украсили сине-желтым флагом в знак солидарности с Украиной.
Кадры обнародовали в Сети.
Речь идет о Статуе Свободы, расположенной у посольства Франции в Вашингтоне. Как известно, французская сторона также присоединилась к переговорам в Белом доме. Так что французские дипломаты решили выразить поддержку украинскому народу, украсив статую нашим флагом.
Ранее в городе Анкоридж на Аляске прошли акции в поддержку Украины. И, несмотря на то, что Аляска — это штат, где большинство голосует за Трампа, сотни людей вышли с сине-желтыми флагами и плакатами . Их цель заключалась в том, чтобы выразить свой протест по поводу агрессии России и заигрываний американского президента с Путиным.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне провел важные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров.
В частности, речь шла о:
ситуацию на поле боя
шаги по приближению мира;
гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны»;
возвращение украинских детей;
освобождение военнопленных и гражданских, удерживаемых Россией.
Также президент США поддержал идею проведения встречи на уровне лидеров по решению самых чувствительных вопросов.
Зеленский поблагодарил президента США и всех участвовавших во встрече партнеров.
«Сегодня был важный шаг – демонстрация подлинного единства между Европой и США. Лидеры лично приехали поддержать Украину и обсудить все, что приблизит нас к реальному миру и надежной архитектуре безопасности, которая защитит Украину и всю Европу», — подытожил он.