Статую Свободы у посольства Франции в Вашингтоне украсили украинским флагом (фото)

Одну из Статуй Свободы в Вашингтоне вчера, 18 августа, символически стилизовали. Так, ее украсили сине-желтым флагом в знак солидарности с Украиной.

Кадры обнародовали в Сети.

Статуя Свободы у посольства Франции, Вашингтон

Речь идет о Статуе Свободы, расположенной у посольства Франции в Вашингтоне. Как известно, французская сторона также присоединилась к переговорам в Белом доме. Так что французские дипломаты решили выразить поддержку украинскому народу, украсив статую нашим флагом.

Ранее в городе Анкоридж на Аляске прошли акции в поддержку Украины. И, несмотря на то, что Аляска — это штат, где большинство голосует за Трампа, сотни людей вышли с сине-желтыми флагами и плакатами . Их цель заключалась в том, чтобы выразить свой протест по поводу агрессии России и заигрываний американского президента с Путиным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне провел важные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров.

В частности, речь шла о:

ситуацию на поле боя

шаги по приближению мира;

гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны»;

возвращение украинских детей;

освобождение военнопленных и гражданских, удерживаемых Россией.

Также президент США поддержал идею проведения встречи на уровне лидеров по решению самых чувствительных вопросов.

Зеленский поблагодарил президента США и всех участвовавших во встрече партнеров.

«Сегодня был важный шаг – демонстрация подлинного единства между Европой и США. Лидеры лично приехали поддержать Украину и обсудить все, что приблизит нас к реальному миру и надежной архитектуре безопасности, которая защитит Украину и всю Европу», — подытожил он.