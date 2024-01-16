Статья Bild о возможной войне НАТО и РФ: в ISW оценили, реально ли это

Кремлевские пропагандисты работают над информационными условиями по оправданию агрессии РФ против НАТО.

Американские аналитики считают, что статья немецкого издания Bild о возможной войне НАТО и Россией не является "необоснованной" на фоне звучащих из Кремля постоянных угроз.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что российские официальные лица, включая президента России Владимира Путина, недавно угрожали НАТО, а кремлевские пропагандисты пытаются посеять нестабильность, чтобы установить "информационные условия для предстоящих агрессивных действий России против государств-членов НАТО и их соседей".

В ISW оценивают, что помощь Запада Украине остается чрезвычайно важной, поскольку неспособность Украины сдержать российскую армию "может позволить российским войскам продвинуться до западной Украины вдоль границы со странами НАТО, что, вероятно, поставило бы перед НАТО сложные и дорогостоящие оборонные требования".

Напомним, недавно немецкое издание BILD сообщило о секретных документах Германии, описывающих гипотетический сценарий подготовки к возможному будущему конфликту между НАТО и Россией.

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