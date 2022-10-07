Статья New York Times не помогла пропагандисту Дугину избежать санкций ЕС: детали

Пропагандист и идеолог "русского мира" Александр Дугин попал под новые санкции ЕС вместе с 29 другими физическими лицами.

Совет Европейского Союза 6 октября ввел санкции против 30 физических и 7 юридических лиц из РФ из-за эскалации агрессии России против Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета.

Кроме того, ЕС расширил критерии перечня определения тех, кто способствует обходу санкций ЕС.

"В ответ на последнюю эскалацию российской агрессии против Украины и вопиющее нарушение Устава ООН мы вводим санкции к дополнительным физическим и юридическим лицам, которые поддерживают, способствуют или получают выгоду от незаконных действий России. Сюда входят те, кто организовал эти фиктивные "референдумы", высокопоставленные должностные лица в Министерстве обороны России и известные деятели пропаганды, которые распространяют дезинформацию. Наша несгибаемая поддержка Украины и принципов Устава ООН и международного права будет продолжена. Мы снова призываем Россию прекратить ее сокрушительную и бессмысленную агрессию", – сказал Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Некоторые подсанкционные лица сыграли роль в организации незаконных фиктивных "референдумов", проведенных в частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.

Другие – представители оборонного сектора, например крупнейший акционер производителя оружия АО "Концерн Калашников" Алан Лушников и заместители министра обороны РФ.

Наконец, список включает лиц, являющихся частью кремлевской пропагандистской сети, таких как российский пропагандист Александр Дугин и певцы Юлия Чичерина и Николай Расторгуев.

Что за статья

Отметим, что незадолго до введения санкций в американском издании The New York Times вышла странная статья о том, что украинская сторона может быть причастна к взрыву под Москвой в августе, во время которого погибла Дарья Дугина, дочь главного идеолога так называемого "русского мира" Александра Дугина.

Американское издание решило подвергнуть сомнению четкую позицию Украины относительно непричастности к убийству Дугиной, ссылаясь на "анонимные источники" в американской разведке. Никаких фамилий американских чиновников журналисты не назвали.

Да и самая суть статьи сводилась к тому, что мол украинцы делают, что хотят, и не рассказывают США о своих планах, тогда как Штаты предоставляют Киеву всю необходимую развединформацию. Такой тон статьи вызвал подозрение в украинском сегменте Сети, что статья может быть заказной. Но подтверждений тому нет.

Кто такой Александр и Дарья Дугины

Александр Дугин – известный российский "политолог" и неофашист. Его взгляды, представляющие собой смесь конспирологии, эзотерики, неофашизма, евразийства, метания от праворадикального к леворадикальному российскому национализму, называют доктриной так называемого "русского мира".

Дугин был одним из самых активных поклонников "Новороссии" в 2014 году и призвал к дальнейшей незаконной аннексии украинских территорий. "Убивать, убивать, убивать", — говорил он об украинских властях. Само существование Украины пропагандист называл "ошибкой".

Дарья Дугина, как и ее отец, занималась журналистикой, "философией" и "политологией" – а по сути российской пропагандой. В июле 2022 года она была включена в списки санкций Великобритании.

Фото: Telegram-канал Mash