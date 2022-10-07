Статья New York Times не помогла пропагандисту Дугину избежать санкций ЕС: детали

Пропагандист и идеолог "русского мира" Александр Дугин попал под новые санкции ЕС вместе с 29 другими физическими лицами.
Совет Европейского Союза 6 октября ввел санкции против 30 физических и 7 юридических лиц из РФ из-за эскалации агрессии России против Украины.
Об этом говорится в пресс-релизе Совета.
Кроме того, ЕС расширил критерии перечня определения тех, кто способствует обходу санкций ЕС.
"В ответ на последнюю эскалацию российской агрессии против Украины и вопиющее нарушение Устава ООН мы вводим санкции к дополнительным физическим и юридическим лицам, которые поддерживают, способствуют или получают выгоду от незаконных действий России. Сюда входят те, кто организовал эти фиктивные "референдумы", высокопоставленные должностные лица в Министерстве обороны России и известные деятели пропаганды, которые распространяют дезинформацию. Наша несгибаемая поддержка Украины и принципов Устава ООН и международного права будет продолжена. Мы снова призываем Россию прекратить ее сокрушительную и бессмысленную агрессию", – сказал Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Некоторые подсанкционные лица сыграли роль в организации незаконных фиктивных "референдумов", проведенных в частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.
Другие – представители оборонного сектора, например крупнейший акционер производителя оружия АО "Концерн Калашников" Алан Лушников и заместители министра обороны РФ.
Наконец, список включает лиц, являющихся частью кремлевской пропагандистской сети, таких как российский пропагандист Александр Дугин и певцы Юлия Чичерина и Николай Расторгуев.
Что за статья
Отметим, что незадолго до введения санкций в американском издании The New York Times вышла странная статья о том, что украинская сторона может быть причастна к взрыву под Москвой в августе, во время которого погибла Дарья Дугина, дочь главного идеолога так называемого "русского мира" Александра Дугина.
Американское издание решило подвергнуть сомнению четкую позицию Украины относительно непричастности к убийству Дугиной, ссылаясь на "анонимные источники" в американской разведке. Никаких фамилий американских чиновников журналисты не назвали.
Да и самая суть статьи сводилась к тому, что мол украинцы делают, что хотят, и не рассказывают США о своих планах, тогда как Штаты предоставляют Киеву всю необходимую развединформацию. Такой тон статьи вызвал подозрение в украинском сегменте Сети, что статья может быть заказной. Но подтверждений тому нет.
Кто такой Александр и Дарья Дугины
Александр Дугин – известный российский "политолог" и неофашист. Его взгляды, представляющие собой смесь конспирологии, эзотерики, неофашизма, евразийства, метания от праворадикального к леворадикальному российскому национализму, называют доктриной так называемого "русского мира".
Дугин был одним из самых активных поклонников "Новороссии" в 2014 году и призвал к дальнейшей незаконной аннексии украинских территорий. "Убивать, убивать, убивать", — говорил он об украинских властях. Само существование Украины пропагандист называл "ошибкой".
Дарья Дугина, как и ее отец, занималась журналистикой, "философией" и "политологией" – а по сути российской пропагандой. В июле 2022 года она была включена в списки санкций Великобритании.
Убийство Дугиной
Автомобиль дочери российского "философа" Александра Дугина взорвался на подмосковной трассе 20 августа. 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте.
По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.
По традиции ФСБ заявила, что к этому громкому делу причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей якобы стала 43-летняя украинка, которая приехала в Россию со своей дочерью и с июля отслеживала Дугину. По данным пропагандистов, украинка вместе с дочерью после убийства якобы выехала в Эстонию.
В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной. "Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, каково Российская Федерация, и тем более, не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.