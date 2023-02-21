"Ставки выросли": в Швеции заявили об усилении угрозы для страны со стороны РФ и Китая

Швеция повысила уровень своей безопасности после подачи заявки на вступление в НАТО.

Служба военной разведки и безопасности Швеции опубликовала свой ежегодный отчет, в котором определены угрозы национальной безопасности. Глава службы военной разведки и безопасности страны Лена Халлин заявила, что "европейский порядок безопасности, которым мы его знаем, перестал существовать" и не только Россия, но и Китай может создавать риски для Швеции.

Об этом она сказала на пресс-конференции 20 февраля, а также говорится на сайте ВС Швеции.

Халлин подчеркнула, что "угроза для Швеции выросла", а сама "картина угроз" стала "шире и сложнее". По ее словам, существует реальный риск дальнейшей эскалации.

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"Мы стали свидетелями очень высокого уровня риска со стороны россиян и в течение года ставки выросли еще больше. Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей посредством войны, но нет никаких признаков того, что российское руководство отказалось от своих далеко идущих амбиций", — заявила Халлин.

Она указала не только на Россию, но и Китай как потенциальный источник угрозы. Халлин подчеркнула, что преимущественно это связано со шпионской деятельностью. В военной разведке и службе безопасности Швеции добавляют, что иностранные государства активно ищут уязвимые места в "открытом и цифровом обществе страны".

"Обе страны имеют возможность проводить сложные операции, пытаясь повлиять на политические и экономические решения Швеции. Процессы формирования общественного мнения и принятия решений в Швеции – основа нашей демократии – находятся под пристальным наблюдением. Необходимо повышать осведомленность об этой угрозе", - высказалась глава шведской военно-разведки.

Халлин также прокомментировал ожидания Стокгольма от вступления в НАТО: "Швеция получила двусторонние гарантии безопасности от нескольких стран НАТО в связи со своей заявкой на членство в НАТО, и оценка такова, что Россия по-прежнему хочет избежать эскалации, которая может привести до военного конфликта с НАТО, но в то же время лидерство РФ очень рискованно и вызывает неопределенность, главным образом связанную с готовностью российского руководства идти на высокие риски".

Напомним, в Вашингтоне заявили, что Финляндия и Швеция готовы к членству в Альянсе.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отмечает, что его страна не будет принимать решения о расширении НАТО.

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