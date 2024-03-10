Стая дронов атаковала авиационный завод в Таганроге: появились фото последствий

Целью стал авиазавод, где ремонтируют самолеты А-50.

В ночь на 9 марта в российском Таганроге Ростовской области прогремели взрывы. Атака продолжалась около часа (по другим данным, около полутора часов).

В Сети появился спутниковый снимок последствий прилета четырех дронов-камикадзе на территорию авиаремонтного завода в Таганроге, где ремонтировался самолет ДРЛО А-50.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев у себя в Telegram-канал заявил, что силами ПВО в Таганроге была якобы отражена массовая атака БПЛА.

Впоследствии он сообщил, что подразделения ПВО отразили уже вторую атаку в небе над Ростовской областью. Было уничтожено несколько БПЛА на подлете в Морозовск.

Дроны в Таганроге атаковали важный завод

Местные Телеграм-каналы сообщают, что целью атаки был авиационный завод имени Бериева.

"По предварительной информации, беспилотники ВСУ атаковали территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева", — сообщили российские СМИ.

Местные Телеграмм-каналы подтвердили, что авиационный завод имени Бериева пострадал в результате атаки БПЛА.

Известно, что на предприятии модернизируют самолеты ДРЛО А-50, А-100, а также обслуживают самолеты Ту-95 и Ту-142.

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