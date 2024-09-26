Стая обезьян спасла шестилетнюю девочку от насильника, который успел ее раздеть: что они сделали

Стаю обезьян назвали героями после того, как животные пресекли попытку сексуального насилия над шестилетней девочкой.

Об этом пишет Daily Star.

В Индии, согласно местным сообщениям, стая вмешалась после того, как девочку заманили в заброшенное здание в Багхпате. Скрывавшийся от полиции мужчина снял с нее одежду и попытался изнасиловать. Но именно в этот момент на него "агрессивно бросилась стая обезьян", которая заставила его сбежать с места преступления.

В разговоре с местными СМИ отец девочки сказал: "Моя дочь играла на улице, когда обвиняемый забрал ее. Мужчину можно было увидеть на видеозаписях с камер наблюдения, он шел по узкой дорожке вместе с моей дочерью. Его личность еще предстоит установить. Он также угрожал моему ребенку, что убьет меня – моя дочь была бы уже мертва, если бы не вмешались обезьяны".

Со своей стороны представитель полиции Багхпата Хариш Бхадория рассказал Times Of India: "Мы слышали об инциденте с участием обезьян и расследуем это дело. После жалобы родителей было зарегистрировано сообщение о преступлении по статьям 74 (нападение или применение преступной силы к женщине с целью оскорбить ее скромность), 76 (нападение или применение преступной силы к женщине с целью раздеть ее) и по Закону о защите детей от сексуальных преступлений. При необходимости будут добавлены другие разделы. Мы пытаемся идентифицировать и задержать обвиняемого".

В настоящее время продолжается охота на преступников по всему городу, и многие в социальных сетях называют группу обезьян "героями" и "спасителями".

Город Багхпат расположен на окраине Дели и имеет около 50 000 жителей, согласно последней переписи населения, проведенной в 2011 году.

Напомним, в Индии тигр напал на мужчину, который остановился помочиться. К счастью, мужчина остался жив.

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