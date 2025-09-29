"Стена из дронов" и жесткие шаги: как НАТО готовится к сбитию российских самолетов

Российский истребитель МиГ-31 / © Associated Press

В ответ на систематические нарушения воздушного пространства и гибридные атаки дронов на восточном фланге, НАТО рассматривает возможность пересмотра правил применения силы, чтобы легче сбивать российские самолеты-нарушители. Балтийские страны требуют перехода от «воздушного патрулирования» к полноценной «воздушной обороне».

Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного командира Альянса.

В последнее время дроны и истребители неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии, а также вызывали перебои в работе аэропортов и военных баз других стран.

В минувший уикенд зафиксировали новые случаи подозрительной активности дронов вблизи авиабазы Каруп в Дании, аэропорта в Вильнюсе, военно-морской базы Карлскруна в Швеции и норвежской базы Орланд, что является важным логистическим узлом НАТО.

В ответ Альянс усилил наблюдение за Балтийским морем, направив туда фрегат ПВО и ряд систем разведки и мониторинга.

Балтийские страны призывают к более решительным шагам

Страны восточной границы НАТО требуют снижения порога применения силы в случае нарушения воздушного пространства. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что миссию «воздушного патрулирования» в Балтии следует превратить в полноценную «воздушную оборону».

«Мы сейчас полагаемся только на миссию воздушного патрулирования. Нам нужна смена подхода — от патрулирования к настоящей миссии воздушной обороны», — сказал Ринкевичс.

Изменения предусматривают не только размещение дополнительных систем ПВО, но и более жесткие правила их использования. Сейчас самолеты НАТО, как правило, просто сопровождают российские воздушные суда за пределы воздушного пространства Альянса, если те не представляют прямой угрозы.

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне признал, что такой переход является «одним из вариантов», однако подчеркнул, что делать выводы пока рано.

«Учитывая, что эти [инциденты] произошли совсем недавно, все они еще расследуются, и нам нужно главное — подтверждение виновника. Я бы сказал, что пока это преждевременно», — заявил Драгоне после встречи в Риге.

Риторика НАТО в отношении Кремля стала более жесткой

Некоторые союзники опасаются, что слишком решительный ответ может привести к эскалации. В то же время в риторике Альянса в отношении Кремля в последнее время чувствуется большая жесткость.

После заявления президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать самолеты-нарушители, генсек НАТО Марк Рютте согласился, что это «будет уместным, если возникнет такая необходимость».

Как сообщают СМИ, дипломаты из Великобритании, Франции и Германии уже встретились с представителями России в Москве, чтобы объяснить: эти слова — не пустая риторика.

Источники указывают, что некоторые инциденты были более серьезными, чем официально признавали.

В частности, 10 сентября около 20 российских дронов вошли в польское воздушное пространство и несколько из них направлялись к авиабазе Ласк возле Лодзя, где базируются американские F-35. Один из высокопоставленных офицеров отметил, что если бы их не сбили, Россия могла бы использовать учения «Запад» в Беларуси для давления на восточный фланг.

«Это был тест. [Россияне] его провалили. Если бы удалось, мы могли бы ожидать совсем других действий во время учений», — сказал офицер.

Кроме того, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Официально сообщалось о 6 милях вглубь территории, однако, по словам командира итальянского контингента F-35 подполковника Гаэтано Фарини, самолеты перехватили над сушей и они направлялись в сторону Таллинна.

«Стена из дронов»

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британские дроны будут развернуты на восточном фланге НАТО в рамках создания «стены из дронов». Проект Octopus предусматривает массовое производство беспилотников в Британии и поставки тысяч таких аппаратов Украине.

В Дании в последние дни фиксировали появление дронов возле аэропортов и военных объектов. Хотя официальных доказательств причастности России нет, власти подозревают «государственного актера с высоким потенциалом».

В воскресенье Копенгаген объявил о недельном запрете всех гражданских полетов дронов из-за проведения саммита ЕС и встречи Европейского политического сообщества.

Министр транспорта Томас Даниэльсен объяснил: «Таким образом мы снимаем риск того, что вражеские дроны могут быть спутаны с легальными, и наоборот».

Германия отправляет в Данию военных со средствами борьбы с дронами. В столицу уже прибыл немецкий фрегат «Гамбург», который две недели назад в Балтийском море сопровождали российские самолеты-разведчики.

В ночь на воскресенье Польша снова закрывала небо и поднимала истребители во время очередной масштабной атаки России дронами и ракетами по Украине. Варшава заявила, что польское воздушное пространство не было нарушено.

Сейчас на границе с Беларусью, которая во время учений «Запад» была полностью закрыта, Польша держит около 7000 военных.

Совместная защита

Страны восточного фланга НАТО вместе с ЕС разрабатывают план создания «стены из дронов» на границе Польши и трех балтийских государств. Защита будет включать несколько уровней: радары, акустические сенсоры и системы ПВО — от пулеметов и лазеров до ракет Patriot.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что первые элементы такой системы могут быть развернуты уже в течение года.

К слову, издание Bloomberg сообщило, что Кремль расширяет гибридную кампанию против Запада, целью которой является подрыв социальной стабильности в Европе и паралич способности правительств быстро реагировать на угрозы. Действия России — от нарушений воздушного пространства до вмешательства в выборы в Молдове — является скоординированной попыткой проверить реакцию НАТО. Лидеры, включая Рютте и президента Украины Владимира Зеленского, призывают к твердому и единому ответу. В ответ на угрозы Европа ускоряет создание «стены дронов» для усиления ПВО.