Стена Трампа: в США отменили контракты на строительство на границе с Мексикой

Стена уже не является необходимой для выполнения требований в области безопасности и защиты окружающей среды.
В США расторгли два контракта по строительству стены на границе с Мексикой.
Об этом заявило министерство внутренней безопасности на сайте ведомства.
"Сегодня МВБ объявляет, что в рамках исполнения указа президента Джо Байдена Служба таможенного и пограничного контроля США расторгает два контракта по возведению стены в районе города Ларедо (штат Техас), так как она не является необходимой для выполнения требований в области безопасности и защиты окружающей среды", — говорится в заявлении министерства.
Заметим, что в рамках отмененных контрактов должны были возвести почти 50 км стены.
Даже Папа Римский раскритиковал экс-президента Дональда Трампа за стену на границе с Мексикой.
Напомним, что если Байден расторгнет все контракты со строительными фирмами, то казне удастся сэкономить 2,6 млрд. долларов.
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