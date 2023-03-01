"Стерилизованная" россиянка забеременела в девятый раз и требует от врачей 5 миллионов: что произошло

В России мать восьмерых детей требует у врачей Владимирской области пять миллионов рублей за то, что те ее плохо стерелизовали.

Во Владимирской области в России мать восьмерых детей сетует на местных врачей, которые якобы плохо ее стерилизовали. За это она требует заплатить ей пять млн рублей (около 2,5 млн гривен).

Об этом пишут в российских телеграмм-каналах.

Как отмечается, женщина, у которой уже есть восемь детей, сетует на врачей Владимирской области и требует у них пять миллионов рублей за то, что те якобы ее плохо стерелизовали, из-за чего она забеременела в девятый раз.

“По словам 37-летней жительницы поселка Новлянка, во время предпоследних родов из-за нагрузки у нее лопнула кость в глазнице и деформировался череп. Хирурги вставили пластину и запретили рожать. Но женщина снова забеременела и легла на кесарево сечение. После – подписала бумаги на стерилизацию”, — пишут в телеграмм-канале.

Когда женщина узнала, что снова беременна, она рассказала об этом своему мужу, но радости от него не услышала. Он обиделся и перестал с ней разговаривать.

"Сейчас семья хочет отсудить 5 млн, чтобы потратить их на детей и восстановление здоровья после очередных родов", — подчеркнули в телеграмм-канале.

Напомним, что в российском Липецке власти предложили женщине сдать своего сына в детский дом, поскольку ее муж на войне, а сама она беременна.

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