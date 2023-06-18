Stern опроверг фейк о "тяжелом ранении" Буданова — издание не публиковало новость о главе ГУР

Немецкое издание Stern опроверг фейк о ком, в котором якобы находится руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. Журнал Stern заявил, что не публиковал новость о ранении главы ГУР Украины. Рупоры Кремля придумали так называемую "травму головного мозга".

Опровержение предоставлено в статье Stern 17 июня.

"Stern не публиковал подобной новости. Так что эта история — не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов", — говорится в сообщении.

В Stern действительно писали о Буданове, однако в последний раз — 28 февраля 2023 года. Тогда в материале речь шла о возможности поставки КНР оружия в РФ.

Между тем, отмечает издание, дезинформация о "тяжелом ранении" Буданова появилась уже и в переводе на другие языки. Так, на сайте фейкового, как пишет Stern, итальянского новостного агентства Nova News, которое, очевидно, используется РФ для распространения собственной пропаганды, статья на эту тему опубликована на английском, испанском, итальянском, немецком, сербском, французском и хорватском языках.

"Судя по всему, со стороны РФ имеет место целенаправленная кампания по дезинформации, направленная против Буданова. Так, пропагандистская РИА "Новости" два дня назад писала, что главу ГУР якобы серьезно ранили во время ракетного удара по Киеву 29 мая, и его доставили в Берлина. Также провластное российское информагентство заявляло и о тяжелом ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", — говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации призвал доверять только источникам верифицированной информации.

"Российские Telegram-каналы со ссылкой на немецкое издание Stern распространяют дезинформацию о том, что глава украинской разведки якобы был ранен. В результате травмы головы у Буданова якобы был поврежден мозг, поэтому он находится в коме. Подобный "вброс", на их мнение подтверждает тот факт, что высокопоставленного чиновника якобы никто не видел с 29 мая", — говорится в сообщении ЦПИ.

Накануне пропаганда распространяла фейк, что Буданов получил тяжелое ранение и находится в коме. В частности, о так называемом ранении Буданова написал эксдепутат от ОПЗЖ, а ныне беглец Илья Кива.

Российские пропагандисты не заставили себя ждать и начали активно распространять фейки о том, что глава украинской разведки Кирилл Буданов "получил" ранения и якобы находится в коме.

Читайте также: