Стихия атакует: число погибших в Китае из-за наводнений выросло до 33 человек

Стихия атакует: число погибших в Китае из-за наводнений выросло до 33 человек

Свыше 256 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы.

Число погибших в результате наводнений в китайской центральной провинции Хэнань возросло до 33.

Об этом сообщают местные власти, — пишет CGTN.

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Свыше 256 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы, в зоне бедствия находятся более 3 млн человек.

Напомним, что в Китае продолжается атака стихии: плотина рядом с городом Чжэнчжоу в провинции Хэнань разрушена в результате наводнения.

Метеорологические бюро провинции Хэнань и Чжэнчжоу повысили уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при метеорологических бедствиях до первого уровня.

Напомним, что в Чжэнчжоу затопило метро, спасатели эвакуировали заблокированных пассажиров. Метро в городе Чжэнчжоу в Китае в результате наводнения выглядит так: пассажиры, стоящие по шею в мутной воде, и мощные потоки воды на станциях и тоннелях.

Более 6 тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях. Аэропорт Чжэнчжоу временно отменил прием рейсов.

Напомним, количество погибших в результате мощных наводнений в Германии и Бельгии превысило 170.

Спасатели продолжают поиски сотен людей, которые считаются пропавшими без вести. Немецкая метеорологическая служба DWD сообщила, что предупреждала о непогоде местную власть, которая должна была нести ответственность за организацию любой необходимой эвакуации.

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