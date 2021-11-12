Стихия на Сицилии: в образовавшуюся после дождей крупную воронку упали автомобили

Стихия на Сицилии: в образовавшуюся после дождей крупную воронку упали автомобили

Обошлось без жертв.

На Сицилии после сильных дождей образовалась огромная воронка.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 12 ноября.

Разрушена парковка у дома и часть дороги. В пропасть упало несколько машин. Обошлось без жертв.

Впрочем, местные опасаются, что в следующем стихия может поглотить жилой дом. Уже разрушена лестница, а в одной из стен образовалась дыра. Так что спасатели теперь думают, как остановить дальнейший обвал почвы и спасти дом.

Новости мира: на Сицилии после сильных дождей образовалась огромная воронка

Как сообщалось, смертельные наводнения произошли на юге Индии. Пока известно о 14 погибших. Около 800 домов разрушены, а тысячи — затоплены водой. Вряд ли они когда-нибудь будут пригодными и безопасными для проживания.

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