Стихия в Марокко: внезапное наводнение унесло жизни десятков людей

Наводнение / © Associated Press

Марокко,которое семь лет боролось с нехваткой воды, оказалась под ударом стихии: внезапное наводнение 14 декабря в городе Сафи унесло жизни более трех десятков человек, оставив город в руинах.

Об этом пишут Al Arabiya English, Араб Newsи Deutsche Welle.

В течение одного часа интенсивного дождя на город выпало такое чрезмерное количество осадков, что вызвало затопление по меньшей мере семи десятков (70) жилых домов и коммерческих объектов, расположенных в его исторической части. Бурные водные потоки буквально смывали транспортные средства и мусорные баки с проезжих частей, а также повредили значительное количество дорог.

Сейчас подтверждена гибель по меньшей мере 37 человек и травмирование 32 граждан. Пострадавшие были доставлены в больницы, однако большинство из них на сегодняшний день уже выписаны после оказания медицинской помощи.

К вечеру воскресенья уровень воды заметно снизился. Спасательные команды, несмотря на это, продолжают поисковые операции, пытаясь найти других возможных пострадавших или жертв стихии.

Эти мощные ливни и снегопады, охватившие страну, пришли после семилетнего периода длительной засухи, в результате которой пересохла часть крупнейших марокканских водохранилищ. По информации Главного управления метеорологии (DGM), 2024 год стал самым жарким годом в истории страны, зафиксировав средний дефицит осадков на уровне 24,7%.

Метеорологическая служба предупреждает, что во вторник на территории этого государства прогнозируются новые сильные осадки.

