Стильные и добавляют объема: 5 коротких стрижек для обладательниц редких волос

Иногда то, что кажется недостатком, является неотъемлемой составляющей вашего уникального образа.

Женщины в большинстве своем комплексуют из-за недостаточной густоты своих волос. Впрочем, не обязательно прибегать к наращиванию! Всегда можно подчеркнуть свой образ и выглядеть непревзойденно благодаря правильно подобранной прическе.

Какие короткие стрижки можно смело носить обладательницам редких волос – рассказываем в материале ТСН.ua.

1. Каре с ровным срезом

Певица Джей Ло/Фото с инстаграмм-страницы

Этот образ певицы и актрисы Джей Ло вызвал настоящий восторг у фотографов, стилистов и поклонников! Такая прическа всегда выглядит совершенно.

Каре с ровным срезом – удачная идея для женщин с редкими и тонкими волосами. Парикмахеры всегда советуют не "цепляться" за длину, но носить всегда чистоплотные и "живые" кончики. Кроме того, большинство мужчин отмечают, что женщины с каре отнюдь не уступают обладательницам длинных волос, а наоборот – отличаются стильностью и притягивают взгляды.

2. "Пикси"

Актриса Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

Миф о том, что короткая стрижка только для мужчин – давно развенчан. В свое время ценительницей "пикси" была актриса Эмма Уотсон. Эта прическа как нельзя лучше подчеркивает ее черты лица и тонкую шею.

Стильное и модное решение, которое вне времени и будет подходить маленьким детям, молодым девушкам и взрослым женщинам.

3. Cub

Актриса Дженна Ортега/Фото со инстаграмм-страницы

Дженна Ортега – страстная поклонница стрижки cub. Четкие срезы и легкость в укладке – ключевые преимущества для девушек, которые обожают сочетать стиль и удобство. Благодаря легкому эффекту "рваности", слоям разной длины и профилированным кончикам такая стрижка создает желаемый объем.

4. "Боб"

Модель Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Стрижка, довольно изысканная и элегантная. Модель Хейли Бибер доказывает, насколько гармоничен вид такой стрижки она имеет на красных дорожках! "Боб" не отягощает волосы, а делает его густыми и упругими. Особенно круто носится в современных крашениях вроде airtouch. Экспериментируйте!

5. "Шегги"

Модель Роузи Гантингон-Уайтли / Фото: Associated Press

Поверьте, "шегги" собирает еще больше комплиментов, чем длинные волосы! Модель Роузи Гантингтон-Уайтли с этой стрижкой выглядит непревзойденно.

Такая прическа должна быть несколько небрежной, это придаст образу легкости и непринуждённости, не отягощая его эффектом "волоска к волоску".

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