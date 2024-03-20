Стильные и добавляют объема: 5 коротких стрижек для обладательниц редких волос

Иногда то, что кажется недостатком, является неотъемлемой составляющей вашего уникального образа.
Женщины в большинстве своем комплексуют из-за недостаточной густоты своих волос. Впрочем, не обязательно прибегать к наращиванию! Всегда можно подчеркнуть свой образ и выглядеть непревзойденно благодаря правильно подобранной прическе.
Какие короткие стрижки можно смело носить обладательницам редких волос – рассказываем в материале ТСН.ua.
1. Каре с ровным срезом
Этот образ певицы и актрисы Джей Ло вызвал настоящий восторг у фотографов, стилистов и поклонников! Такая прическа всегда выглядит совершенно.
Каре с ровным срезом – удачная идея для женщин с редкими и тонкими волосами. Парикмахеры всегда советуют не "цепляться" за длину, но носить всегда чистоплотные и "живые" кончики. Кроме того, большинство мужчин отмечают, что женщины с каре отнюдь не уступают обладательницам длинных волос, а наоборот – отличаются стильностью и притягивают взгляды.
2. "Пикси"
Миф о том, что короткая стрижка только для мужчин – давно развенчан. В свое время ценительницей "пикси" была актриса Эмма Уотсон. Эта прическа как нельзя лучше подчеркивает ее черты лица и тонкую шею.
Стильное и модное решение, которое вне времени и будет подходить маленьким детям, молодым девушкам и взрослым женщинам.
3. Cub
Дженна Ортега – страстная поклонница стрижки cub. Четкие срезы и легкость в укладке – ключевые преимущества для девушек, которые обожают сочетать стиль и удобство. Благодаря легкому эффекту "рваности", слоям разной длины и профилированным кончикам такая стрижка создает желаемый объем.
4. "Боб"
Стрижка, довольно изысканная и элегантная. Модель Хейли Бибер доказывает, насколько гармоничен вид такой стрижки она имеет на красных дорожках! "Боб" не отягощает волосы, а делает его густыми и упругими. Особенно круто носится в современных крашениях вроде airtouch. Экспериментируйте!
5. "Шегги"
Поверьте, "шегги" собирает еще больше комплиментов, чем длинные волосы! Модель Роузи Гантингтон-Уайтли с этой стрижкой выглядит непревзойденно.
Такая прическа должна быть несколько небрежной, это придаст образу легкости и непринуждённости, не отягощая его эффектом "волоска к волоску".
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