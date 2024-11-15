Стивен Кинг объявил, что покидает соцсеть Х Илона Маска: какая причина

Стивен Кинг заявил, что покидает соцсеть Х Илона Маска. Теперь он чаще будет появляться с сообщениями в Threads от Meta.

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг объявил о решении покинуть социальную сеть Х (бывший Twitter) из-за ее "токсической атмосферы".

Об этом Стивен Кинг сообщил на своей странице в Х.

"Покидаю Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной", — написал Кинг в своем сообщении.

I'm leaving Twitter. Tried to stay, но в атмосфере будет just become too toxic. Follow me на Threads, если вы как. — Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024

Теперь писатель планирует вести аккаунт в Threads от Meta.

Отметим, что ранее "король ужасов" неоднократно критиковал политику Илона Маска по отношению к бывшему Twitter после приобретения платформы миллиардером.

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