Сто тысяч жертв среди украинских солдат: в Еврокомиссии объяснили ошибку Урсулы фон дер Ляйен

Озвученная президентом Европейской комиссии цифра была взята из внешних источников и касалась потерь убитыми и ранеными и "призвана показать жестокость России".

Информация, озвученная в среду, 30 ноября, президентом Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по поводу потерь украинских военных была ошибочной. Ее уже убрали из официального заявления.

Об этом сообщила в своем Twitter заместитель главного представителя Еврокомиссии и директор по вопросам политической коммуникации Дана Спинант.

Она сообщила, что в заявлении содержалась "неточность" в цифрах, и поблагодарила тех, кто указал на ошибку.

Спинант объяснила, что оценка, озвученная фон дер Ляйен, взята из внешних источников и должна была относиться к потерям убитыми и ранеными и "была призвана показать жестокость России".

Заявление главы Европейской комиссии было отредактировано и опубликовано без данных о потерях Украины – как среди гражданских, так и военных.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинских военных якобы составили 100 тысяч человек убитыми.

В Офисе президента заявили, что достоверную информацию о потерях Украины должен озвучивать только Главнокомандующий, Министр обороны или Верховный Главнокомандующий.

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