Стоимость почти $200 млрд: найдено гигантское месторождение золота, которое изменит рынок

Золото / © Pixabay

Реклама

Китай объявил об открытии одного из самых крупных в истории страны месторождений золота стоимостью около 192 миллиардов долларов – именно столько могут стоить запасы драгоценного металла по текущим ценам.

Об этом сообщают официальные каналы КНР, передает IFL Science.

Месторождение Дадунгоу в провинции Ляонин содержит 2,586 млн. тонн золотоносной руды со средним содержанием 0,56 г/т, что составляет примерно 1444 тонны золота.

Реклама

Для освоения рудника создан промышленный кластер с участием China National Gold Group, Liaoning Mineral Geology Group и муниципалитета Инко. В развитие добычи и переработки планируется инвестировать более 20 млрд юаней ($2,82 млрд) в 2024–2027 годах.

Это уже не первое крупное открытие золота в Китае за последние годы. В 2024 году власти сообщили о месторождении стоимостью $83 млрд в провинции Хунань.

Китай – один из крупнейших производителей золота в мире, и новые месторождения помогут стране укрепить позиции на глобальном рынке драгоценных металлов.

Цены на золото в октябре 2025 года достигли исторического максимума – более $4000 за унцию. Спрос растет из-за экономической неопределенности и закупки золота центральными банками как "тихой гавани".

Реклама

Профессор Ван Янь (Школа партии КПК в Шэньяне) отметил:

"Месторождения такого масштаба существенно укрепят стратегический запас Китая и повысят конкурентоспособность его золотодобывающей отрасли".

Аналитики прогнозируют, что рост цен на золото продолжится в 2025 г. на фоне глобальных финансовых рисков. Новое открытие только усиливает влияние Китая на рынок драгоценных металлов.

Ранее финансовый эксперт Алексей Козырев рассказал, стоит ли украинцам вкладывать средства в золото.