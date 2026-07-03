"Стоит как минимальная зарплата в Украине": беженка поразила ценой билета в кино в Германии (видео)

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Для многих украинцев, оказавшихся за границей из-за войны, привычные домашние развлечения могут казаться настоящей роскошью.

Украинская беженка в Германии Людмила Русина поделилась своими впечатлениями о местных ценах на досуг, которые могут шокировать рядового украинца.

По её словам, стоимость одного вечера в немецком кинотеатре вполне может оказаться равной минимальной месячной зарплате в Украине.

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«Когда я впервые увидела здесь цены на билеты, то была, мягко говоря, удивлена. И несмотря на то, что доходы в Германии довольно высокие, а семейные скидки предлагают чуть ли не везде, в том числе и в кинотеатрах, для многих немцев поход в кино — это настоящий праздник, а не привычный способ провести выходные», — рассказала Людмила.

Она добавляет, что стандартный отдых для небольшой семьи, включающий непосредственно билеты, попкорн и напитки, легко может опустошить кошелек примерно на 100 евро (около 5200 гривен). Цены на билеты начинаются от 10 до 20 евро, а за большое ведро попкорна придется выложить почти 20 евро, что превышает тысячу гривен.

Несмотря на столь высокие цены, спрос на киносеансы порой бьет все рекорды, особенно когда речь идет о родном искусстве. Людмила вспоминает, как один из кинозалов Германии собрал полный аншлаг, ведь там показывали фильм на украинском языке.

«Но сегодня совсем другой случай. И несмотря на сорокаградусную жару, зал переполнен. И не потому, что билеты подешевели, а потому, что показывают украинское кино на украинском языке, и уже не имеет значения ни цена билета, ни даже сюжет. Самое главное — это хотя бы на несколько часов окунуться в родную атмосферу, увидеть на большом экране такие дорогие сердцу места. Кому-то поплакать, если хочется, а кому-то — просто на мгновение перенестись домой», — подытожила украинка.

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Украинцы за рубежом — последние новости

Правительство Германии объявило о реформе социальных выплат для украинцев, пользующихся временной защитой, которая вступит в силу с 1 июля 2026 года в связи с длительным процессом согласования законопроекта. Ключевые изменения предусматривают жесткое разграничение условий в зависимости от даты въезда: для прибывших до апреля 2025 года сохранят суммы, но ужесточат требования к трудоустройству, тогда как вновь прибывшие после этого срока получат значительно меньшую помощь, перейдут на карты Bezahlkarte и будут иметь ограниченную медицинскую страховку.

Кроме того, в Европе отмечается систематическое сокращение помощи украинским беженцам, что, по мнению комиссара Совета Европы по правам человека, создает давление с целью заставить людей вернуться, особенно уязвимые категории, такие как пенсионеры. В то же время усиление антимигрантских настроений, которые радикалы подогревают из-за изначально слишком высокого уровня поддержки, усиливает общую напряженность вокруг украинцев в странах ЕС.

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