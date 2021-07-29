Столб дыма поднялся на 4,5 километра: на индонезийском острове Суматра активизировался вулкан

К горе не советуют приближаться ближе, чем на 5 километров.

Вулкан Синабунг активизировался на индонезийском острове Суматра.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 июля.

Столб дыма поднялся на 4,5 километра. А ближайшие города присыпало вулканическим пеплом. Лавы пока нет, однако это лишь вопрос времени, говорят сейсмологи.

Вулкан Синабунг проснулся 11 лет после четырех веков спячки. С тех пор он периодически извергается, из-за чего уже погибли 25 человек. А 30 тысяч местных отселили подальше от горы и никому не советуют приближаться к ней ближе, чем на пять километров.

Новости мира: вулкан Синабунг активизировался на индонезийском острове Суматра

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