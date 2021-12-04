Столб дыма покрыл местность: извержение вулкана в Индонезии вызвало панику среди людей, спасающихся бегством (видео)

В Сети показали видео, как местные бегут из-за извержения вулкана.
В Индонезии извергается вулкан Семера в городе Лумаджанг, Восточная Ява. В настоящее время о пострадавших не сообщается, но напуганные жители острова Ява спасаются бегством.
Об этом сообщает The Mirror.
Местность заволокло пеплом, поднявшимся почти на 12 192 метров и заслонившим солнечный свет. В 17 часов по местному времени на востоке Явы уже темно, как ночью.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как местные жители убегают от огромного облака дыма. На кадрах слышны крики людей, пытающихся спастись.
Один из пользователей в Twitter написал: "Друзья, помолитесь за меня, я надеюсь, что с моей семьей все хорошо. Просто сейчас действительно трещит".
16.50— jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021
BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang teleh menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi @PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u
Kondisi erupsi Semeru saat ini. Silahkan mention jika ada yg dilokasi pic.twitter.com/5nnvqyoVJg— PRB Индонезия BNPB (Disaster Risk Reduction) (@PRB_BNPB) December 4, 2021
Вулкан, возвышающийся на 3676 метров над уровнем моря, ранее извергался в январе.
Напомним, ранее на испанском острове Ла-Пальма, где извергался вулкан, появилась токсичная угроза.
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