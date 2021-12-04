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Столб дыма покрыл местность: извержение вулкана в Индонезии вызвало панику среди людей, спасающихся бегством (видео)

Столб дыма покрыл местность: извержение вулкана в Индонезии вызвало панику среди людей, спасающихся бегством (видео)

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Столб дыма покрыл местность: извержение вулкана в Индонезии вызвало панику среди людей, спасающихся бегством (видео)

Metro

В Сети показали видео, как местные бегут из-за извержения вулкана.

В Индонезии извергается вулкан Семера в городе Лумаджанг, Восточная Ява. В настоящее время о пострадавших не сообщается, но напуганные жители острова Ява спасаются бегством.

Об этом сообщает The Mirror.

Местность заволокло пеплом, поднявшимся почти на 12 192 метров и заслонившим солнечный свет. В 17 часов по местному времени на востоке Явы уже темно, как ночью.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как местные жители убегают от огромного облака дыма. На кадрах слышны крики людей, пытающихся спастись.

Один из пользователей в Twitter написал: "Друзья, помолитесь за меня, я надеюсь, что с моей семьей все хорошо. Просто сейчас действительно трещит".

Вулкан, возвышающийся на 3676 метров над уровнем моря, ранее извергался в январе.

Напомним, ранее на испанском острове Ла-Пальма, где извергался вулкан, появилась токсичная угроза.

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